Temporeduktion Vitznau reduziert Tempo auf Seestrasse von 80 auf 60 km/h Der Gemeinderat wollte die Strecke vom alten Strandbad bis zur Kantonsgrenze neu mit Tempo 50 ausschildern. Daraus wird nichts. 29.09.2021, 05.00 Uhr

Die im Februar von der Gemeinde Vitznau beantragte Wiedererwägung zur Temporeduktion im Strassenabschnitt altes Strandbad bis zur Kantonsgrenze Schwyz wurde von der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) genehmigt. Sie wurde – gegenüber dem Antrag des Gemeinderates, die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h zu setzen, ausgenommen in der Kurve des «Flora Alpina» – auf 60 km/h festgelegt.

Der untersuchte Strassenabschnitt befindet sich im Ausserortsbereich und verläuft entlang dem Vierwaldstättersee von Vitznau bis zur Kantonsgrenze Schwyz. Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts beträgt 80 km/h.

Zahlreiche Verkehrsunfälle in diesem Abschnitt

Aufgrund der unterschiedlichen Kurvenradien zeigt sich die Linienführung der Seestrasse in den Kurvenbereichen als sehr inhomogen. Stellenweise kann der Kurvenverlauf erst spät wahrgenommen werden. Aus den genannten Gründen und weil sich zahlreiche Verkehrsunfälle in diesem Abschnitt ereignet haben, darf die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h herabgesetzt werden. Die Temporeduktion wird Mitte Oktober im Luzerner Kantonsblatt publiziert. Nachdem die Reduktion in Rechtskraft erwachsen ist, wird die Signalisation angepasst und gleichzeitig die Ortstafel Vitznau zur besseren Sicht etwa 30 Meter in Richtung Vitznau versetzt.

Bei diesem Schild wird künftig Tempo 50 nicht aufgehoben, sondern bis zur Kantonsgrenze mit Tempo 60 verlängert werden. Bild: Pascal Linder (13. Mai 2020)

Auflösung Fussgängerstreifen beim Parkplatz Zberg

Gemäss Dienststelle vif muss im Bereich Parkplatz Zberg, altes Strandbad, der Fussgängerstreifen ersatzlos entfernt werden. Dies, weil die Verkehrssicherheit für den Fussgänger ab seeseitigem Trottoir nicht gegeben ist und gemäss kantonalem Strassengesetz nicht mehr toleriert werden kann. Die Entfernung dieses Fussgängerstreifens ist eine unabhängige Massnahme der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur und steht nicht im Zusammenhang mit der Temporeduktion. Hierzu gibt es keine Möglichkeit zur Einsprache. Alternativen werden durch den Gemeinderat Vitznau abgeklärt. (amtl)