Kanton Luzern: Politiker gegen nachgelagerte Studiengebühren

Tertiäre Ausbildung Politikerinnen und Politiker von links bis rechts halten wenig von nachgelagerten Studiengebühren Akademiker in schlecht bezahlten Anstellungen oder Teilzeitarbeit sollen ihre Ausbildungskosten dem Staat zurückzahlen. Gaudenz Zemp, Direktor des Luzerner Gewerbeverbands, eckt mit seinem Vorschlag an. Susanne Balli 15.02.2022, 05.00 Uhr

Eine «rein wirtschafts- und profitorientierte Sichtweise», ein «Rückschritt bei der Chancengerechtigkeit», ein «Verlust der individuellen Wahlfreiheit» sowie «gegen die liberale Gesellschaft». Dies sind einige der Reaktionen von rechts bis links aus dem Luzerner Kantonsrat auf den Vorstoss von FDP-Kantonsrat (Horw) und Direktor des Luzerner Gewerbeverbands Gaudenz Zemp. Dieser sieht einen Reformbedarf in der Finanzierung des Hochschulstudiums und hat beim Regierungsrat eine entsprechende Anfrage eingereicht (siehe Box, wir berichteten).

Studienkosten zurückzahlen Gaudenz Zemp stützt sich bei seiner Anfrage auf die Idee von Conny Wunsch und Stefan C. Wolter. Wunsch ist Professorin für Arbeitsmarktökonomie an der Uni Basel, Wolter Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung und Titularprofessor für Bildungsökonomie an der Universität Bern. Die beiden Fachleute legten in einem Beitrag in der NZZ im Dezember 2021 ihren Reformvorschlag der nachgelagerten Studiengebühren dar. Die Gleichung dahinter: Wer eine tertiäre Ausbildung an einer Universität oder Hochschule macht, bezahlt später die vom Staat getragenen Studienkosten über höhere Steuern wieder an die Gesellschaft zurück. Dies bedingt aber, dass das Salär im ausgeübten Beruf entsprechend hoch ist. Denn bei schlechter bezahlten Jobs oder Teilzeitarbeit schaffen es Hochschulabsolventinnen und -absolventen im Berufsleben nicht, diese «Schuld» bis zum Erreichen des Pensionsalters zurückzuzahlen. Bildungskosten müssen vermehrt von jenen bezahlt werden, die keine tertiäre Bildung absolviert haben. Durch nachgelagerte Studiengebühren sollen weniger gut verdienende Akademiker die Ausbildungskosten in Tranchen dem Staat zurückzahlen.

Wir haben bei Kantonsrätinnen und Kantonsräten, die in der Kommission Erziehung, Bildung und Kultur (EBKK) sind, nachgefragt, was sie von Zemps Vorschlag halten. Mitte-Kantonsrätin Karin Stadelmann (Luzern) sagt: «Es ist für mich erstaunlich, dass dieser Vorschlag, der mit einem bürokratischen Mehraufwand umgesetzt werden müsste, von der FDP kommt, die stets für schlanke staatliche Strukturen steht.» Teilzeitarbeit heisse nicht, dass man weniger Steuern zahlen wolle, sondern weil es das Familienmodell oder eben die vorhandenen unternehmerischen Strukturen nicht anders ermöglichen würden. In Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf meint sie: «Eine Rückzahlungspflicht würde das System nicht verbessern, im Gegenteil, man würde hier vor allem die Frauen erneut noch mehr belasten, weil diese tendenziell in Teilzeit arbeiten.» Stadelmann erkennt als Vorteil in Zemps Vorstoss, «dass wir uns über das Angebot von Studiengängen, deren Attraktivität und spätere Einkommenschancen politisch austauschen». Daraus könnten Massnahmen abgeleitet werden, damit zukünftige Studierende einen klareren Einblick in Karrierechancen erhielten. Wenig zielführend sei es aber, wenn nun dadurch eine Diskussion um die Wertigkeit zwischen Hochschul- und Berufsbildung geschürt würde.

«Riesiges Bürokratiemonster»

Nicht für Zemps Vorschlag erwärmen kann sich SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner (Entlebuch). Den Vorschlag zu realisieren, wäre ein «riesiges Bürokratiemonster». Zudem: «Es ist heikel, wenn man Studienrichtungen nach dem späteren Salär im Berufsleben einteilt.» Zum Beispiel Studiengänge im Bereich der Kunst würden hier das Nachsehen haben. Auch bemerkt Steiner, dass Akademiker viele Jahre während und nach der Ausbildung grosse persönliche Verzichte hinnehmen, um studieren zu können. «Nicht vergessen sollte man, dass es im Berufsleben auch viele Akademiker gibt, die grössere Mengen an Steuern zahlen und damit wieder zur Genüge in die Staatskasse zurückführen.»

SP-Kantonsrat Urban Sager (Luzern) bezeichnet Zemps Vorstoss als «absolut bürokratischer, gar planwirtschaftlich anmutender Vorschlag» und sieht in der Idee nur Nachteile. Fachkräftemangel sei in erster Linie mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gezielten Ausbildungsgängen zu bekämpfen. «Der Gewerbeverband macht mit dieser Idee einfach Stimmung gegen akademische Ausbildungen und verkennt die Tatsache, dass viele Menschen aufgrund von Betreuungspflichten ihre Arbeitstätigkeit reduzieren», so Sager. In der Schweiz herrsche grundsätzlich Freiheit der Bildungswahl, was ein hohes Gut sei. «Wer Bildung allein auf ökonomische Elemente reduziert, verkennt den wahren Wert von Bildung.»

Für die Gesellschaft nützlich, auch ohne Entgelt

Auch der Junge-Grüne-Kantonsrat Jonas Heeb (Horw) hält «grundsätzlich nicht viel» von Zemps Idee. Diese sei eine rein ökonomische Sichtweise der Bildung. Ein Studium sei mehr als das Generieren von Arbeitskräften und «Humankapital». Es forme einen Menschen und gebe neue Perspektiven. «Was Gaudenz Zemp bei dieser Idee gänzlich ausklammert, ist, dass Leute mit einem Uniabschluss auch für die Gesellschaft tätig sein können, ohne dass sie dies gegen Entgelt und in einem Arbeitsverhältnis machen.» Es sei eine rein wirtschafts- und profitorientierte Sichtweise. Die Annahme, mit gewissen Studiengängen könne man nachher nicht viel anfangen, sei stark zu relativieren. «Und selbst wenn dies aus monetärer Sicht teilweise stimmen mag, so wird der Wert eines solchen Studiums, der in anderen Bereich als des wirtschaftlichen Profits liegt, verkannt.»

Gemäss GLP-Kantonsrätin Angelina Spörri (Eschenbach) ist die Umsetzung von nachgelagerten Studiengebühren «eine Illusion, nicht erstrebenswert und schlichtweg nicht möglich». Auch sie sieht darin gewichtige Nachteile für die zahlreichen studierenden Frauen, die spätestens mit der Familienplanung grosse Nachteile erfahren würden. Auch findet sie es nicht gut, wenn verschiedene Branchen gegeneinander ausgespielt würden.