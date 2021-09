Testen vor dem Burger: Ab Samstag in Rothenburg beim Ace Cafe

Rothenburg Vor dem Burger sich kurz testen lassen: Das geht ab Samstag beim Ace Cafe Der Rothenburger Wirt Dany Kunz lässt sich von der Zertifikationspflicht nicht abschrecken. Mit dem eigenen Testcenter vor der Beiz heisst er alle willkommen. Sandra Monika Ziegler 16.09.2021, 17.09 Uhr

Seit der Zertifikatspflicht für einen Indoor-Beizenbesuch brauchen Nichtgeimpfte einen Test. In Rothenburg kann bislang in der Mehrzweckhalle getestet werden. Ab Samstag besteht beim Ace Cafe nun eine weitere Möglichkeit – es lanciert gleich eine Testwoche. Am Samstag kann man sich von 12 bis 17 Uhr testen lassen, am Sonntag bereits ab 10 Uhr bis 17 Uhr und von Dienstag bis Freitag jeweils zwischen 11 und 14 Uhr. Geboten wird der Antigen-Schnelltest. Bis das zertifizierte Resultat dann vorliegt, dauert es nicht einmal eine halbe Stunde.

Unkonventionelle Aktionen gehören beim Ace Cafe dazu

Der beliebte Treffpunkt für Biker und Motoraffine, Familien und Gruppen hatte bereits letztes Jahr unkonventionell mit einer «tickenden Gastro-Bombe» auf die prekäre Lage der Wirtschaft, insbesondere der Gastrobranche, aufmerksam gemacht. So stand in grossen Lettern über dem Eingang zum Restaurant der erste Slogan «#fuckcorona»; später dann «#goodvibesonly», um gute Stimmung zu mobilisieren, wie Inhaber und Geschäftsführer Dany Kunz sagt; und jetzt, zu Zeiten der Zertifikatspflicht, prangt der neue Slogan beim Eingang: «#UNITED AT THE ACE.»

Ace-Cafe-Inhaber Dany Kunz mit Hund Lumpi vor dem Testcenter.



Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 16. September 2021)

Zurück zum Testcenter, das nun vor dem Betrieb aufgebaut wird: Wie kam es eigentlich dazu? Dany Kunz erklärt: «Wir haben uns überlegt, wie wir allen den Zutritt garantieren können. So kam die Idee, das eigene Testcenter zu eröffnen. Das Ace Cafe will alle willkommen heissen und ihnen mit der Testmöglichkeit aktiv die Möglichkeit dazu geben.» Kunz macht ein Beispiel:

«Kommt ein Paar und will etwas essen, doch eine Person ist ungeimpft, so können trotzdem beide ins Restaurant kommen. Wir wollen die Diskriminierung und Spaltung der Gesellschaft im ‹Ace› stoppen. Hier soll sie nicht stattfinden.»

Das Testcenter wird von Fachpersonal betrieben und ist vom Bund bewilligt. Damit er in die Kränze derjenigen kam, die ein Testcenter aufstellen dürfen, musste er den Nachweis bringen, dass mindestens 100 Personen täglich getestet werden. Ist die Testwoche erfolgreich, werde sie auf unbestimmte Zeit verlängert. Kunz zeigt sich zuversichtlich: «Wir haben hier im Industriegebiet eine ideale Lage dafür, sind auch nahe am Bahnhof und beim Autobahnanschluss.» Die testwillige Klientel ortet er bei den Arbeitnehmern aus den umliegenden Firmen, Spontanbesuchern oder auch Stadtgängerinnen, die hier vorbeikommen und sich ohne Voranmeldung schnell testen wollen.

Schwarz-Weiss-Situation beenden

Dany Kunz ist ein grosser Befürworter für den Gratistest und hofft, dass der Bundesrat doch noch umschwenkt und die Tests auch weiterhin gratis bleiben. Denn der Ton sei mit der Zertifikationspflicht eindeutig rauer geworden. Diese Woche sei die Besucherzahl um 60 Prozent gesunken, erzählt der 38-Jährige. Es habe quasi eine Schwarz-Weiss-Situation geherrscht. Draussen die Ungeimpften, drinnen die Geimpften. Bei diesen Temperaturen sei das ja noch gegangen, doch was, wenn die kalte Jahreszeit anbricht? Kunz:

«Ich möchte einfach meinem Beruf nachgehen und arbeiten und das geht nun mal nur mit Gästen, egal, ob sie geimpft sind oder nicht.»