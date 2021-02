Sirenentest Am Mittwoch heulen um 13.30 Uhr schweizweit die Sirenen – im Kanton Luzern sind es deren 334 Jährlich werden die Sirenen und weitere Kanäle zur Alarmierung der Bevölkerung überprüft. Der letzte ernste Sirenenalarm im Kanton Luzern ertönte 2005. Susanne Balli 03.02.2021, 05.00 Uhr

Ein Fahrzeug der Feuerwehr Emmen mit einer mobilen Sirene auf dem Autodach bei einem Sirenentest. Bild: Pius Amrein (Emmen, 1. Februar 2017)

Wer schon einmal unmittelbar neben einer heulenden Sirene stand, weiss: Dieser Ton geht durch Mark und Bein. Am Mittwoch um Punkt 13.30 Uhr ist es wieder so weit. Eine Minute lang ertönt ein regelmässig auf- und absteigender Heulton. Der schweizweite Sirenenalarm findet jährlich zu Testzwecken statt. Im Kanton Luzern werden am Mittwoch insgesamt 199 stationäre und 135 mobile Sirenen überprüft.

Die mobilen Sirenen sind auf Fahrzeugen montiert, die eine genau vorgegebene Route abfahren. «Die Feuerwehren der Gemeinden sind dafür zuständig, die Routen mit den mobilen Sirenen zu befahren», erklärt Sandro Birrer, Leiter Bereich Infrastruktur beim Zivilschutz des Kantons Luzern. Die mobilen Sirenen seien notwendig, damit in jedem Winkel im Kanton die Sirenen hörbar seien und die ganze Bevölkerung damit erreicht werden könne. «Während die mobilen Sirenen eine Reichweite von zirka 500 Meter haben, ist eine stationäre Sirene im Umkreis von zirka einem Kilometer hörbar. Es kommt aber auch auf die Topografie der Umgebung an», sagt Birrer.

Die stationären Sirenen befinden sich vor allem auf Gebäuden der Gemeinden wie beispielsweise auf Schulhäusern, Turnhallen oder Gemeindehäusern, ein kleinerer Teil steht auf Privatgrund.

Test läuft aufgrund der Pandemie etwas anders

Auch wenn der Sirenentest jedes Jahr stattfindet, wird er diesmal etwas anders ablaufen. Normalerweise werden die Sirenen doppelt überprüft. Jede Sirene sendet einerseits eine elektronische Rückmeldung, andererseits sind jeweils Feuerwehrleute bei den Sirenen vor Ort, um festzustellen, ob diese auch tatsächlich heulen. Sandro Birrer sagt:

«Aufgrund der Coronapandemie verzichten wir diesmal auf die Auslösung und den Horchtest vor Ort, um unnötige Kontakte zu vermeiden.»

Im Ernstfall ertönen Sirenen bei unmittelbaren Bedrohungslagen für die Bevölkerung. Laut Vinzenz Graf, Chef des kantonalen Führungsstabs, sind das zum Beispiel Bedrohungen durch Naturgefahren wie Hochwasser oder Rutschungen. «Sirenen werden auch eingesetzt bei Gefährdungen durch Chemieunfälle oder gravierende Vorfälle in Atomkraftwerken. Zudem natürlich im Kriegsfall», sagt Graf.

Warn-App Alertswiss: Vermehrte Nutzung während Pandemie

Die Alarmierung der Bevölkerung erfolgt laut Graf über mehrere Kanäle. So auch über die Alertswiss-App, die kostenlos aufs Handy heruntergeladen werden kann (siehe Hinweis). Alertswiss ist der Warnsender der Kantone und des Bundes. Bei einem Ereignis kann damit auch ohne Sirenenalarm eine Meldung verbreitet werden. Insbesondere bei kleinräumigen Ereignissen wie bei einem drohenden Murgang oder verschmutztem Trinkwasser kann via Alertswiss-App eine Warnung mit Verhaltensempfehlungen herausgegeben werden.

Via Alertswiss-App kann die Bevölkerung ebenfalls über drohende Gefahren informiert werden. Bild: Anthony Anex/Keystone

Die App erfreut sich laut einer Mitteilung des Bundes steigender Nachfrage. Während im Februar 2020 die App Alertswiss 490'000 aktive Nutzerinnen und Nutzer zählte, ist die Anzahl während der Pandemie um 40 Prozent auf 680'000 gestiegen. Es habe sich gezeigt, dass «Alertswiss mit differenzierten Informationen gute Dienste leistet, etwa mit der Publikation von Verhaltensregeln oder von gültigen Pandemie-Massnahmen in den Kantonen», heisst es weiter. Parallel zur ersten Auslösung des Allgemeinen Sirenenalarms verbreitet heute jeder Kanton eine Informationsmeldung via Alertswiss.

Stellt sich die Frage, ob in der heutigen Zeit der Digitalisierung Sirenen noch zeitgemäss oder doch eher ein Auslaufmodell sind. Vinzenz Graf sagt dazu:

«Sirenen sind durch ihre Betriebssicherheit die allenfalls letzte Möglichkeit, die Bevölkerung zu alarmieren.»

Elektronische Systeme können immer wieder von Ausfällen wie Strommangel, Stromausfall oder Störungen betroffen sein. Darum sei es wichtig, verschiedene Kanäle zu benutzen.

Der letzte ernste Sirenenalarm im Kanton Luzern erfolgte im August 2005. «Damals wurde die Bevölkerung im Gebiet Littauer Boden vor der grossen Überschwemmung mit einem allgemeinen Sirenenalarm gewarnt», so Graf.

Fehlalarme aufgrund von Bauarbeiten

Häufiger als ernste Sirenenalarme sind Fehlalarme: So gab es im letzten Oktober einen Sirenenfehlalarm in Ebikon. Dieser wurde ausgelöst durch Bauarbeiten am Gebäude des Gymnasiums St. Klemens, wo eine stationäre Sirene steht. «Leider kommt es immer mal wieder im Zug von Bauarbeiten zu solchen Fehlalarmen. Dies aufgrund der sehr sensiblen Kabelverbindung zwischen dem Schlüsselschalter und der Sirenensteuerung», erklärt Sandro Birrer. Alleine schon durch Messungen am Kabel könne eine Sirene ausgelöst werden. «Der Bund hat nun aber eine technische Lösung gefunden, um solche Fehlalarme in Zukunft zu minimieren.»

Für die Bevölkerung gilt bei einem Sirenenalarm, sofern es sich nicht um einen angekündigten Test handelt: sofort Radio hören, sich über Alertswiss-Kanäle informieren, Behördenanweisungen befolgen und Nachbarn informieren.

Hinweis: Die Alertswiss-App gibt es kostenlos für Android- und für iOS-Systeme. Sie kann im Google Play Store und im App Store von Apple heruntergeladen werden.