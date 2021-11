Theater Horw im Pavillon Seefeld: Chaos auf dem Campingplatz

Theater Horw Beim Beziehungschaos auf dem Campingplatz bleibt kein Auge trocken Das Theater Horw zeigt ein Zwei-Personen-Stück, in dem sich pointenreiche Dialoge jagen. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Im Pavillon Seefeld wird das «Camping» geprobt. Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 3. November 2021)

Die Mitglieder der Theatergesellschaft Horw mussten in den vergangenen eineinhalb Jahren viel Flexibilität beweisen. Weil der Verein dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, sollte mit «Holzers Peepshow» im Frühsommer 2021 eine aufwendige Jubiläumsproduktion auf einem Bauernhof gespielt werden. Die Pandemie machte die Pläne zunichte – 2022 soll es aber dann soweit sein, weiss Regisseur Beat Gärnter.



Für dieses Jahr wollten die Mitglieder aber nicht ganz aufs Theaterspielen verzichten. Um kostengünstig planen zu können, wird das neue Stück «Camping» im Pavillon Seefeld in Horw gezeigt. Das Zwei-Personen-Stück spielt auf einem Campingplatz, sodass auch Bühnenbild, Maske und Kostüme überschaubaren Aufwand haben.

Zeitgleich werden sie verlassen

Campingferien in der Provence könnten so schön sein! Das erhofften sich auch Sarah Kaiser (herrlich frech und frivol: Angela Bucheli) und Tobias Bucher (überzeugend als biederer Beamter: Roger Krucker). Doch nach einer Woche Zelt an Zelt kommt es plötzlich anders als gedacht. Zeitgleich von ihren jeweiligen Ehepartner verlassen, will Tobias nach Hause fahren. Sarah jedoch lässt sich – obwohl ihr Mann sie ohne Zelt und Auto hat sitzen lassen – die Ferien nicht vermiesen. Kurzerhand quartiert sie sich in Tobias’ Zelt ein, ohne dessen Zustimmung überhaupt abzuwarten. Zehn Tage wird man es wohl miteinander aushalten.

Sarah Kaiser (Angela Bucheli) und Tobias Bucher (Roger Krucker) überzeugen. Bild: Patrick Hürlimann (Horw, 3. November 2021)

Publikum sitzt ganz nah am Geschehen

Und ähnlich sind sich der ordnungsliebende, verklemmte Beamte mit Schäfchen-Pyjama und die temperamentvolle, dominante Busfahrerin nun wirklich nicht. Es fliegen die Fetzen, es wird philosophiert, sie diskutieren über das Leben, die Liebe, Männer- und Frauenrollen, analysieren sich gegenseitig und nähern sich dabei an. Wie Sarah aus Tobias einen «echten Mann» machen will – dabei bleibt kein Auge trocken! Das Publikum sitzt im kleinen Theaterpavillon so nahe an der Bühne, dass man den Eindruck gewinnt, selbst Gast auf dem Campingplatz zu sein und die kleinen und grossen Dramen beim Zeltnachbarn hautnah mitzuerleben. Pointenreiche Dialoge, Witz und Gefühl sind garantiert.

Die beiden Spielenden standen vor zwanzig Jahren das erste Mal zusammen auf der Bühne. Sie agieren auf sehr hohem Niveau, und ihr harmonisches Zusammenspiel ist ein Glücksfall. Regisseur Beat Gärtner spricht zu Recht von einem «Dreamteam».

Aufführungen bis Samstag, 27. November. Pavillon Seefeld Horw. Restplätze und Infos unter www.tgh.ch. Zertifikatspflicht.