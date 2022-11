Theater Reiden Slapstick, Situationskomik und das Böse: Das Rumpelstilzchen zieht das Publikum in seinen Bann Das Theater Reiden verzaubert Klein und Gross mit der Bühnenfassung des bekannten Märchens Rumpelstilzchen. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 06.11.2022, 17.13 Uhr

Szene aus dem Stück «Rumpelstilzchen» im Hotel Sonne in Reiden. Bild: Dominik Wunderlin (4. November 2022)

Märchen haben auch heutzutage nichts von ihrem ureigenen Zauber verloren. Jung und Alt lassen sich nach wie vor von der Magie der farbigen Geschichten einnehmen und betören. Aktuell ist Märchenzeit auf der Bühne im Hotel Sonne in Reiden angesagt. Mit dem Grimm-Märchen «Rumpelstilzchen» feierte dort am Wochenende die Theatergesellschaft eine erfolgreiche Premiere.

Es ist ein ulkiger Königshof, der sich dem Publikum am Freitagabend präsentiert. Der etwas selbstverliebte König (Roland Brauchli) hat sein Gesinde dem Haushofmeister Schnallnüt (Urs Hug) unterstellt – nein, er «schnallt» wirklich vieles nicht so ganz und steht sich oft selbst im Weg. Der Page Hans (Samuel Baumann), die vorwitzige Hofdame vo Giftsprüz (Rita Stanger) und die erste und auch die zweite Zofe (Elena Ossola, Andrea Schwizer) nützen dies geschickt aus. Manch ulkig-köstliche Situation ist garantiert.

Aus Stroh Gold spinnen

Gerade auch, wenn sich der grossmäulige Müller Grosston (Beat Achermann) aufplustert. Dieser ist schuld daran, dass seine brave Tochter Elisa (Barbara Leu) im Turmzimmer eingeschlossen wird und Stroh zu Gold spinnen soll. Eine scheinbar unlösbare Aufgabe – eine schlimme Strafe droht.

Doch da ist das fremde Männchen, das sich schliesslich als Rumpelstilzchen entpuppt (Roland Höltschi). Aber oh weh – die Hilfe hat einen hohen Preis. Die kluge Eule Gueterat (Andrea Schwizer) und eine grosse Portion Glück verhelfen schliesslich zum guten Ende des Märchens.

Slapsticks, Situationskomik

Die Bühnenfassung auf der Reidener Bühne stammt von Inge Leudesdorff, Regisseur Stefan Wieland hat die Vorlage übersetzt und bearbeitet. Leicht und bekömmlich kommen Sprache und Inszenierung daher. Slapsticks, Situationskomik, das spassige Überspitzen und das genüssliche Ausspielen von ulkigen Momenten lassen die knapp zwei Stunden Spieldauer im Nu vergehen. Die offensichtliche Spielfreude der Darsteller prägt das farbige Geschehen. Bühne (Beat Achermann), Requisiten (Barbara Leu), Kostüme und Maske (Rita Stanger) schaffen eine einnehmend stimmige Märchen-Atmosphäre.

In einem Märchen gehört naturgemäss auch «das Böse» dazu, konkret im Stück in Person des Rumpelstilzchens. Frage an den Regisseur: Wie gehen Kinder damit um? «Nun, Märchen kommen in Schwarz-Weiss daher. Das kann auch mal Angst machen», sagt Stefan Wieland.

«Kinder können lernen, das auszuhalten. Am Schluss kommt es ja dann gut.»

Über ein glückliches Ende freuen sich denn auch Sarina Broch (11) und ihr Bruder Fabio (9), die mit ihren Eltern die Premiere besucht haben. «Spannend und lustig» sei es, sagt Fabio in der Pause. Geht die Geschichte gut aus, kommt die Müllerstochter heil davon? «Ja, das kommt gut. Elisa ist schlau, sie lässt sich nicht unterkriegen», mutmasst Sarina. Nun, sie braucht zumindest das Rumpelstilzchen dazu. Der Schlussapplaus im Saal zeigt: Das Märchen kommt bei Klein und Gross sehr gut an.

Zusatzaufführung zu den bereits festgelegten Aufführungsdaten: Samstag, 12. November, 14 Uhr. Weitere Infos auf: www.theaterreiden.ch/saison-2022/.

