Luzerner Kapellenweg bleibt erhalten

Themenwanderung Dank Spende der Kirche bleibt der Luzerner Kapellenweg erhalten Der Luzerner Kapellenweg im Rottal bleibt als Themenweg auf nationaler Ebene erhalten. Möglich wird dies durch die drei Luzerner Landeskirchen als neue, ökumenische Trägerschaft. Jetzt bieten sie Hand, den Weg zusätzlich zu beleben. 08.04.2022, 10.01 Uhr

Von Hellbühl nach Ettiswil säumen 17 Kirchen und Kapellen, die oft auch Wallfahrtsorte sind, den Luzerner Kapellenweg von «Schweiz Mobil». Unterwegs erwartet die Wanderer und Wanderinnen die Weite der Hügellandschaft des Luzernerlandes mit dem Napf und Menzberg. Kleinode wie die winzige Huebkapelle bei Hellbühl, die Kapelle St. Ulrich und Afra mit den «14 Nothelfern» in Ruswil oder St. Ottilien in Buttisholz laden zum Innehalten ein.

Der Kapellenweg zwischen Hellbühl und Ettiswil führt durch wunderbare Landschaften und bietet Gelegenheit, inne zu halten. Links die Kapelle St. Ottilien in Buttisholz, rechts «St. Ulrich und Afra» in Ruswil. Bild: zvg

Über den Verein Luzerner Wanderwege haben die katholische, reformierte und christkatholische Landeskirche mit ihrem finanziellen Beitrag vorerst eine neue Beschilderung ermöglicht, wie es in einer Mitteilung der Katholischen Kirche Luzern heisst.

«Ohne die kirchliche Unterstützung wäre der Kapellenweg aus dem Routennetz von ‹Schweiz Mobil› gefallen.»

Seit einigen Monaten markieren nun neue Wegweiser mit der Nummer 528 die Route. Die Route auf der alten Landstrasse Luzern–Aarburg mit teils römischem Ursprung sei ein historisches und kulturelles Erlebnis und eine Einladung von Kirchen und Gemeinden, der Hast des Alltags für eine Weile zu entfliehen.

Die Perlen zu einer Kette verbinden?

Nun soll der Kapellenweg noch weiter belebt werden: Die Luzerner Landeskirchen erfassen in Zusammenarbeit mit den Luzerner Wanderwegen die Perlen von Kapellen, Kirchen, Angeboten und Anlässen entlang der Strecke des Kapellenwegs. Dann fragen sie die Kirchen, ob es möglich wäre, diese Perlen zu einer Kette zu verbinden und so stärker wirken zu lassen. Vor Ort gebe es dazu schon viel Wissen und breite Erfahrungen. Die Kirchen starten in das Projekt mit einem Workshop Anfang Juni, zu dem sie die Verantwortlichen aus den Kirchgemeinden, den politischen Gemeinden und aus dem Tourismus eingeladen haben.

Der 21 Kilometer lange Kapellenweg führt durch fünf politische Gemeinden – Neuenkirch, Ruswil, Buttisholz, Grosswangen und Ettiswil, durch die gleichnamigen katholischen Kirchgemeinden plus jene von Hellbühl sowie das Gebiet der reformierten Kirchen Malters, Wolhusen, Willisau-Hüswil und Sursee. (stg)

Mehr zum Luzerner Kapellenweg erfahren Sie auf der Website von Schweiz Mobil.