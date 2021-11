Olympische Winterspiele in Peking David gegen Goliath: Wie ein Luzerner Aktivist gegen die Volksrepublik China kämpft Tenzin Netsang ist Vorstandsmitglied des Vereins Tibeter Jugend in Europa. Zusammen mit 400 Mitgliedern prangert er die Menschenrechtsverletzungen der Volksrepublik China an. Pascal Studer Jetzt kommentieren 15.11.2021, 16.30 Uhr

Als Kind hat Tenzin Netsang gerne Fussball gespielt. Er war Stürmer – Rechtsfuss – und hat damals so einige Tore geschossen. «Meine Bilanz war nicht schlecht», sagt er mit etwas entschuldigendem Lächeln. Man merkt schnell: Hochstapelei liegt ihm fern. Sein Auftritt ist zwar auffallend adrett, doch stellt er lieber die Sache und nicht sich selber in den Vordergrund.

Tenzin Netsang, fotografiert am linken Reussufer. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. November 2021)

Dies gilt auch, wenn er sagt, dass er die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar nicht verfolgen wird. Der sportaffine Netsang macht dies nur, um auf die grossen Ungerechtigkeiten hinzuweisen, gegen die er seit Jahren kämpft: die Menschenrechtsverletzungen der Kommunistischen Partei Chinas. Oder wie Netsang es ausdrückt:

«Ich kann keinem Anlass zusehen und Athleten bejubeln, währenddessen im Hintergrund ein Völkermord stattfindet.»

Seit 2020 ist der Luzerner Netsang Vorstandsmitglied des Vereins Tibeter Jugend in Europa (VTJE). Rund 400 Personen sind Mitglied, sie kommen aus den Niederlanden, Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der 28-Jährige leitet das Ressort Aktionen und Kampagnen. Der studierte Jurist – Netsang hat dieses Jahr an der Universität Luzern seinen Master in Rechtswissenschaften abgeschlossen und befindet sich derzeit in der Anwaltsausbildung – ist dafür zuständig, dass in Europa Bewusstsein geschaffen wird, was derzeit in der Volksrepublik China und im Tibet passiert. Dies macht er unentgeltlich.

Zusammenarbeit mit anderen Betroffenen

Während Netsang über seinen Aktivismus erzählt, sitzt er im Café La vie en rose an der Luzerner Pilatusstrasse. Etwa 9500 Kilometer entfernt liegt Tibet. Dort hat er seine Wurzeln, kommen seine Eltern her – und geschehen gerade Gräueltaten, welche diverse Menschenrechtsorganisationen seit Jahrzehnten anprangern. Auch im diesjährigen, 761 Seiten starken Jahresbericht von Human Rights Watch wird betont, wie schlimm die Situation im Reich der Mitte ist. Dabei geht es nicht nur um Tibet: Auch die beunruhigende Situation in Hongkong oder die Behandlung der Uiguren in der Provinz Xinjiang wird thematisiert. Einige Länder – beispielsweise die Niederlande – haben die Repressalien gegen die Uiguren bereits als Genozid eingestuft.

Netsang kennt diese Berichte. Auch wenn sich sein Verein vor allem auf Tibet fokussiert, habe man schon längst das Themenfeld ausgeweitet – und arbeite mit anderen Organisationen zusammen. «Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam und solidarisch gegen die brutale Unterdrückung des chinesischen Regimes einsetzen.» So könne man ein stärkeres Signal senden. «Wir haben auch schon mit uigurischen oder Hongkonger Aktivistinnen und Aktivisten zusammengespannt», fährt er fort.

In Polizeigewahrsam wegen Aktion in Griechenland

Derzeit führt Netsang die Kampagne «No Beijing 2022». Dabei fordert er dazu auf, die Olympischen Winterspiele in Peking zu boykottieren. «China darf nicht die Möglichkeit erhalten, den Anlass zu Propagandazwecken zu missbrauchen.» Er befürchtet sogenanntes «Sportswashing» – also, dass sich die Volksrepublik unter dem Deckmantel der Winterspiele mit positiver medialer Berichterstattung reinwäscht. Zur Erinnerung: Pierre de Coubertin, Gründer des Internationalen Olympischen Komitees, sah im olympischen Gedanken nicht nur das Messen von Athletinnen und Athleten für relevant. Die Olympischen Spiele sollten auch zum Frieden und zur internationalen Verständigung beitragen.

Netsang ruft zum Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking auf. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. November 2021)

Dass an dieser Maxime auch in Europa geritzt wird, musste Netsang vergangenen Monat erfahren. Zusammen mit anderen Organisationen machte er in Griechenland an der traditionellen Fackelzeremonie auf die Missstände aufmerksam. Weil er dort Flyer verteilt hatte, die auf die Kampagne aufmerksam machten, forderte ein chinesischer Beamte die lokale Polizei auf, ihn wegzuweisen. «Zusammen mit drei anderen Aktivisten hat man mich dann für vier Stunden in Gewahrsam genommen», erzählt er.

Ein Kampf gegen Windmühlen?

Diese Episode zeigt: Der Arm der Kommunistischen Partei Chinas ist lang geworden. So lang, dass auch die Schweiz immer mehr unter Druck gerät. Bern hat es zuletzt beispielsweise unterlassen, die China-Deklaration zu unterzeichnen. Diese verurteilt auf UNO-Ebene die chinesische Unterdrückung in Xinjiang. Auch die Zulassungspolitik gegenüber tibetischen Asylsuchenden ist seit dem Abschluss des Freihandelsabkommens mit China im Jahr 2014 restriktiver geworden. Nichtstaatliche Organisationen kritisierten damals zudem, dass das Abkommen keine Bestimmungen zum Schutz von Menschenrechten enthält.

Dies ist auch Netsang ein Dorn im Auge: «Jahrelang versuchte man, die Kommunistische Partei durch eine wirtschaftliche Anbindung zur Einhaltung der Menschenrechte zu bringen.» Dieses Vorgehen, genannt «Wandel durch Handel», fruchtete jedoch nicht – im Gegenteil. Es scheint eher, als ob Netsang und seine Mitstreiterinnen gegen Windmühlen kämpfen würden. «Es gibt Momente, in denen mich das frustriert. Trotz unseres Einsatzes hat sich die Lage massiv verschlechtert», sagt er. Doch als David hat er den Kampf gegen Goliath noch nicht aufgegeben: «Meine Landsleute zählen auf mich. Viele Tibeterinnen und Tiber haben nämlich nicht das Glück, wie ich in einem Land aufgewachsen zu sein, in dem Grundrechte hochgehalten werden.»