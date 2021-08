Ticker Unser Reporter ist für den FCL-Match in Rotterdam – hier gibt's Einblicke Der FC Luzern spielt in der Qualifikation für die Conference League das Rückspiel auswärts gegen Feyenoord Rotterdam (Donnerstag, 20 Uhr). Unser Reporter vor Ort nimmt Sie in diesem Ticker mit auf die Reise. Janick Wetterwald 11.08.2021, 06.22 Uhr

Fixtermine in Rotterdam:

Mittwoch ab 15:15 Uhr – PK's vor dem Spiel

Donnerstag 20 Uhr – das Spiel

06:16 Uhr - los geht's

Die LZ ist unterwegs! Ich bin sicher am Flughafen in Zürich angekommen. Abflug nach Amsterdam ist um 6.40 Uhr – geplante Ankunft um 8.15 Uhr.



Boarding – und die Sonne geht langsam auf am Horizont in Zürich. Das Wetter in Holland soll gut sein: Sonnig und um die 25 Grad.



05:00 Uhr - Rückblick und sportliche Ausgangslage

Rückblick: Das Hinspiel gegen Feyenoord Rotterdam zuhause in der heimischen Arena lief für den FC Luzern nicht gut. Das Team von Fabio Celestini verlor mit 0:3. Die Aufgabe für das Rückspiel im Stadion De Kuip wird somit schwierig. Der FCL braucht für die direkte Qualifikation ein Sieg mit vier Toren Vorsprung oder ein Sieg mit drei Toren Vorsprung bis nach der Verlängerung – dann geht's ins Elfmeterschiessen.