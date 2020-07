Wettbewerb Ticketverlosung fürs Open Air Kino Luzern: «Parasite» Die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben verlosen diese Woche fünf Mal zwei Tickets für das Open Air Kino Luzern. Simon Mathis 13.07.2020, 05.00 Uhr

Impression vom Open Air Kino bei der Kantonsschule Alpenquai in Luzern.

Bild: Dominik Wunderli (8. August 2014

Ab dem 15. Juli zeigt das Open Air Kino Luzern wieder aktuelle und ältere Filme. Machen Sie mit beim Kino-Quiz und gewinnen Sie Tickets für die jeweilige Sonntagsaufführung. Diese Woche gibt es 5 x 2 Tickets für den südkoreanischen Film «Parasite» zu gewinnen, der heuer vier Oscars gewonnen hat. Die Aufführung ist am 19. Juli um 21.30 Uhr. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 16. Juli um 13 Uhr.

Teilnahmebedingungen: An der Verlosung teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz wohnhafte Personen, ausgenommen Mitarbeitende der CH Media. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

