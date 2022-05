Luzerner Kantonsrat segnet Rechnungen über Bauprojekte ab

Tiefbau Luzerner Kantonsrat segnet Rechnungen über Bauprojekte oppositionslos ab Drei grössere Bauprojekte im Kanton Luzern waren günstiger als geplant. Deshalb genehmigt sie der Kantonsrat einstimmig – genauso eine Anpassung für Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule. Lukas Nussbaumer 16.05.2022, 17.46 Uhr

Das Hochwasserschutzprojekt an der Kleinen Emme im Abschnitt Swiss Steel auf Luzerner und Emmer Boden hat nur 13,3 statt 14,1 Millionen Franken gekostet. Weil sich auch der Bund und die Gemeinden an den Kosten beteiligen, verbleibt dem Kanton noch eine Rechnung von 4,1 Millionen. Ein Umstand, den der Kantonsrat am Montag würdigte, indem er die Schlussabrechnung oppositionslos mit 107 zu 0 Stimmen genehmigte.