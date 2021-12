Massentierhaltungs-Initiative hat in Luzern einen schweren Stand

Tierschutz Verbot von Massentierhaltung: Initiative hat in Luzern einen schweren Stand Für den Landwirtschaftskanton Luzern sei die Massentierhaltungs-Initiative kaum umsetzbar, sagen Bauernvertreter in Bundesbern. Sie lehnen sie entschieden ab. Auch der Präsident von Bio Luzern ist skeptisch. Niels Jost Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Die Landwirtschaft soll grundlegend umgekrempelt werden. Die Massentierhaltung gilt verboten, die Würde der Tiere geschützt. Dies verlangt die Massentierhaltungs-Initiative, über die der Nationalrat diese Woche erstmals beraten hat und die voraussichtlich im Herbst 2022 vors Schweizer Stimmvolk kommt. Sie verlangt eine tierfreundlichere Unterbringung, Pflege und Gruppengrösse im Stall. Dabei sollen mindestens die Richtlinien von Bio Suisse von 2018 gelten.

Die Massentierhaltung soll in der Schweiz verboten werden, fordert eine Initiative. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Das hätte Folgen für den Kanton Luzern. Von den 4450 Betrieben werden hier lediglich 465 nach Bio-Standard geführt. Und weil Luzern ein äusserst tierintensiver Kanton ist, hätte die Initiative ebenso Auswirkungen auf die Tierbestände. So leben hier rund 423'000 Schweine, pro Betrieb sind es durchschnittlich 422. Noch mehr Tiere pro Bäuerin oder Bauer gibt es bei den Hühnern, nämlich deren 825. Bei der Geflügel- und Ei-Produktion zeigt sich exemplarisch, weshalb das Initiativkomitee von einem «Mythos der Heidiland-Tierhaltung» spricht. Denn die Anzahl Hühner ist in Luzern in den vergangenen zehn Jahren anteilsmässig doppelt so stark gestiegen, wie die Anzahl Halterinnen und Halter. Sprich: Pro Betrieb werden immer mehr Tiere gehalten, wie diese Grafik zeigt:

Mitte-Nationalrat: «Wir haben keine Massentierhaltung»

Im Landwirtschaftskanton Luzern hat die Initiative jedoch einen schweren Stand. Dies zeigt sich anhand zweier Bauernvertreter, die in Bern politisieren: Mitte-Nationalrätin Priska Wismer sowie ihr Partei- und Ratskollege Leo Müller. Beide haben die Vorlage sowie den direkten Gegenvorschlag des Bundesrats am Mittwoch im Parlament abgelehnt.

Luzerner Regierung ist für Gegenvorschlag des Bundes Der Bundesrat lehnt die Massentierhaltungs-Initiative ab. Die Verankerung der privatrechtlichen Bio-Standards in der Verfassung geht ihm zu weit. Diese seien zudem kaum auf den Import anwendbar. Weil der Bund jedoch die Anliegen wie die tierfreundliche Unterbringung oder regelmässiger Auslauf für richtig hält, macht er einen direkten Gegenvorschlag. Solche Kriterien sollen in die Verfassung geschrieben werden. Der Gegenvorschlag wird sowohl vom Initiativkomitee wie auch von der Gegnerschaft als wirkungslos beschrieben. Dies, weil der Bund keine Regelungen für den Import vorsieht. Der Luzerner Regierungsrat hingegen hatte sich in der Vernehmlassung wie das Gros der Kantone für den Gegenvorschlag ausgesprochen, zumindest teilweise. Das Wohlergehen der Tiere gelte es stärker zu schützen, schreibt Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter in der Vernehmlassungsantwort. Er hätte sich allerdings auch Vorschriften für den Import gewünscht. Zudem befürchtet er aufgrund des regelmässigen Auslaufs höhere Ammoniakemissionen. (jon)

Mitte-Nationalrätin und Landwirtin Priska Wismer aus Rickenbach. Bild: Key

Priska Wismer führt mit ihrem Mann in Rickenbach einen Hof mit 30 Muttersäuen und 25 Milchkühen. Das Jungvieh ziehen sie selber auf. «Bei unserem Hof würde wohl kaum jemand von Massentierhaltung sprechen. Doch auch wir wären von der Initiative betroffen», sagt Wismer, die im Vorstand des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands (LBV) sitzt. Als Beispiel nennt sie die Bio-Vorgabe, dass Muttersauen und ihre Ferkel bereits 24 Tage nach dem Abferkeln Auslauf haben müssen. Dies sei mit ihrem heutigen Stall nicht umsetzbar.

Mitte-Nationalrat und Agronom Leo Müller aus Ruswil. Bild: Key

Ähnliches sagt Leo Müller. «In der Schweiz haben wir keine Massentierhaltung. Die Maximalbestände sind bereits klar geregelt», so der Ruswiler Agronom, der ebenso im Vorstand des LBV sitzt. Er sähe zudem zwei Zielkonflikte bei der Umsetzung. Erstens müssten wegen der höheren Bio-Standards bestehende Ställe ausgebaut oder neue erstellt werden, um die Tierbestände halten zu können. Das sei wegen des Raumplanungsgesetzes kaum möglich, so Müller, der sich als Präsident der nationalrätlichen Kommission Wirtschaft und Abgaben eingehend mit der Vorlage befasst hat. Zweitens müssten die Tiere mehr Auslauf erhalten, wodurch die Ammoniakbelastung zunehme. Müller: «Das steht im Widerspruch zu den Umweltzielen.»

Müller und Wismer sind überzeugt, dass die Landwirtschaft bereits genügend hohe Standards erfülle. Dazu Wismer:

«Den Kerngedanken der Initiative, die Würde der Tiere zu schützen, unterstütze ich. Denn das wird in der Schweiz bereits umgesetzt.»

Diesbezüglich habe hierzulande in den vergangenen Jahrzehnten eine grosse Entwicklung stattgefunden. Sie selber habe viel in ihren Hof investiert, arbeite nach Label-Standards wie Wiesenmilch oder den BTS- und Raus-Anforderungen (Abkürzungen für «Besonders tierfreundliche Stallhaltung» und «Regelmässiger Auslauf im Freien»).

Wer steht in der Pflicht: Produzierende oder Konsumierende?

Wismer und Müller sind weiter überzeugt, dass die Initiative die Landwirtschaft dazu zwingen würde, Produkte herzustellen, die auf dem Markt nicht in diesem Masse gefragt seien. Beide nennen die Doppelmoral von Konsumentinnen und Konsumenten, die Bio zwar gut fänden, selber aber kaum solche Produkte kaufen würden. Sie sehen daher weniger die Produzierenden, als die Konsumierenden in der Pflicht. Müller:

«Die effektivste Einflussnahme auf die Tierhaltungsformen erfolgt nicht durch staatliche Eingriffe, sondern über die Kaufentscheide der Konsumierenden.»

Und Wismer: «Die Landwirtschaft reagiert schnell auf Trends und Bedürfnisse. Sie produziert nur das, was tatsächlich nachgefragt wird.»

Interessant: Auch das Initiativkomitee argumentiert mit dem Konsumverhalten. Umfragen würden zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung eine artgerechte Produktion bevorzuge. Dass nicht alle dementsprechend einkaufen, habe diverse Gründe wie fehlendes Wissen und Bewusstsein bis zur Landwirtschaftslobby, welche den erwähnten Heidiland-Mythos zementiere.

Präsident von Bio Luzern: Mühe mit 25-jähriger Übergangsfrist

Präsident von Bio Luzern, Toni Büchler. Bild: Eveline Beerkircher

Auf Skepsis stösst die Initiative auch bei Toni Büchler. Der Präsident von Bio Luzern sagt zwar weder Nein noch Ja zur Vorlage. Auch sein Verein und der Dachverband würden voraussichtlich keine Parole fassen; einzig der Vorstand von Bio Suisse hat sich bereits für die Vorlage ausgesprochen. Persönlich habe er Mühe damit, die privatrechtlichen Richtlinien von Bio Suisse in die Verfassung zu verankern. Auch Büchler sagt:

«Die Definition von Massentierhaltung ist schwierig. In der Schweiz haben wir keine Massentierhaltung.»

Büchler, der auf seinem Hof in Altbüron Spezialkulturen wie Heil- und Gewürzkräuter, Beeren und Gemüse anbaut, hinterfragt zudem die vorgesehene Übergangsfrist von 25 Jahren. Heute zu entscheiden, wie die Landwirtschaft ein Vierteljahrhundert später zu funktionieren habe, sei falsch, da sich die Ausgangslage bis dahin komplett verändern könnte. Büchler ist überzeugt: Die Konsumentinnen und Konsumenten haben schon heute eine genügend grosse Auswahl. Und: «Wenn ein Bauer leidenschaftlich arbeitet, spielt es keine Rolle, wie viele Tiere er hält, denn dann kommt es immer gut. Noch besser ist natürlich, wenn er nach Bio-Standard arbeitet.»

«Einmal mehr sind die Bauern schuld»: Initiative gegen Massentierhaltung hat kaum Chancen im Nationalrat Keystone-SDA

