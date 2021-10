Luzern: Stiftung Rodtegg sensibilisiert Jugendliche

Workshop «Beim Reden wenn möglich bitte hinsetzen»: So begegnet man Menschen im Rollstuhl auf Augenhöhe Im Umgang mit Behinderten kommt es schnell zu Missverständnissen und ungewollter Diskriminierung. Die Stiftung Rodtegg will dies ändern. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Es ist Freitagnachmittag und normalerweise würden Sophie Brunner und Sylvia Kinal in der Schule sitzen. Doch diesmal sitzen sie in einem Handrollstuhl der Stiftung Rodtegg. Die beiden Oberstufenschülerinnen haben kürzlich an einem Sensibilisierungs-Workshop der Rodtegg-Stiftung teilgenommen und wollen jetzt am eigenen Leib erfahren, wie es ist, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein.

Sylvia Kinal (links) und Sophie Brunner müssen einen holprigen Strassenbelag meistern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24.09.2021)

Sie setzten sich in den Rollstuhl, schon tauchen die ersten Fragen auf: Wohin mit der Tasche? Anders als sie es sich gewohnt sind, können sie sich die Tasche nicht einfach um die Schulter hängen, da sie ja die Arme zum Anstossen der Räder brauchen. Auf einen Tipp von Brigitte Schaub hin hängen sie die Tasche hinten an die Griffe. Brigitte Schaub ist seit ihrer Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen. Sie begleitet mit ihren Elektrorollstuhl die Mädchen durch den Nachmittag. Schaub sagt:

«Ich möchte euch zeigen, dass wir Menschen mit Behinderung nicht anders als ihr seid.»

Rollstuhlfahrerin Brigitte Schaub zeigt den beiden Sekschülerinnen nachgebaute knifflige Alltagshürden für Rollstuhlfahrer. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24.09.2021)

«Es ist wirklich schwer»: Die ersten Meter im Rollstuhl

Doch für Sophie Brunner und Sylvia Kinal ist zunächst doch vieles anders und ungewohnt. Sie haben Anlaufschwierigkeiten. Auf dem speziell eingerichteten Rollstuhl-Parcours auf dem Gelände der Stiftung Rodtegg im Stadtluzerner Sternmatt-Quartier wird schon die erste Schwelle zum Hindernis. Die zwei Mädchen nehmen Anlauf, lehnen sich kurz nach hinten und geben mit den Armen an. Geschafft! Erleichtert rollen die beiden über die Rampe und halten vor Brigitte Schaub an. «Es ist wirklich schwer», sagt Sophie mit leicht geröteten Wangen.

Über eine Rampe zu gelangen sieht einfacher aus, als es ist. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24.09.2021)

Für Jugendliche wie Sophie und Sylvia war die Welt der Gehbehinderten bisher fremd – den meisten ihrer Altersgenossen geht es wohl ähnlich. Die Stiftung Rodtegg will dies ändern und veranstaltet im Rahmen ihres 40-Jahr-Jubiläums eine Art «Roadshow»: Mit einem Bus fahren Mitarbeitende von Schulhaus zu Schulhaus. Ziel ist, die Jugendlichen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren. Dabei geht es auch um ganz praktische Fragen: Wie spreche ich eine behinderte Person an? Darf ich das überhaupt, ohne ihr zu nahe zu treten? Brigitte Schaub würde sich allgemein mehr Normalität im Umgang mit Behinderten wünschen.

Sie wurde im Restaurant nicht bedient

Sie erzählt von einem Erlebnis im Restaurant: Das Servicepersonal sprach nur mit der Begleitperson. Schaub, die im Rollstuhl sass, wurde gar nicht erst gefragt, was sie bestellen will. Es seien genau solche Situationen, die zeigen, «wie gehemmt und unwissend» viele im Umgang mit Menschen mit Behinderungen seien. Brigitte Schaub weist auf ein weiteres wichtiges Detail hin: Viele Menschen, die im Rollstuhl sind, mögen es nicht, wenn man im Stehen auf sie hinabblickt. Sie rät deshalb, sich hinzusetzen, um seinem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen. Brigitte Schaub sagt lächelnd:

«Das Leben mit einem Rollstuhl bringt viele Herausforderungen mit sich; Manchmal sind die Herausforderungen gross, leicht, schön und lustig.»

Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, für die Anliegen von Behinderten zu kämpfen – zum Beispiel für hindernisfreies Bauen. So hat Schaub beim Umbau der Bushaltestelle Steghof in Luzern beratend mitgewirkt.

Brigitte Schaub (rechts) berichtet aus ihrem Leben. Sophie Brunner und Sylvia Kinal hören gespannt zu. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24.09.2021)

Sophie und Sylvia befinden sich in der zweiten Oberstufe und müssen sich nun Gedanken über ihre Berufswahl machen. Für beide steht eine mögliche Laufbahn in der Pflege oder Betreuung fest. Derweil plant die Stiftung Rodtegg weitere Roadshows an Luzerner Schulen. Denn, so Stiftungs-Direktor Helmut Bühler, die Volksschulen seien der richtige Ort, um die Menschen «nachhaltig für unsere Anliegen zu sensibilisieren».

Mehr Informationen zu den Roadshows der Stiftung Rodtegg an Luzerner Schulen: rodtegg.ch/roadshow