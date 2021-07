Diese Mordserie erschütterte vor 20 Jahren Luzern und die Schweiz

Todespfleger Diese Mordserie erschütterte vor 20 Jahren Luzern und die ganze Schweiz Vor genau 20 Jahren wurde der Fall des «Todespflegers» publik. Entscheidungsträger von damals erinnern sich – und sagen, weshalb ein solches Verbrechen heute sehr unwahrscheinlich wäre. Robert Knobel 03.07.2021, 05.00 Uhr

Am 5. Juli 2001 trat der Chef der Luzerner Kriminalpolizei vor die Medien. Was er zu verkünden hatte, sorgte weltweit für Schlagzeilen und war schon ungeheuerlich genug: Ein Pfleger hat im Alterszentrum Eichhof neun Bewohnerinnen umgebracht.

Doch am 11. September 2001 – was für eine Symbolik! – informierten die Behörden, dass das wahre Ausmass der Tötungsserie noch viel grösser sei: Insgesamt 27 Menschen habe der 32-jährige Krankenpfleger auf dem Gewissen: Er tötete nicht nur im Eichhof, sondern auch im Betagtenheim Am Schärme in Sarnen, im Kantonsspital Obwalden und im Pflegezentrum Seematt in Küssnacht. Die Taten beging er im Zeitraum zwischen 1995 und 2001. Seine Opfer erstickte er oder vergiftete sie mit Medikamenten.

Medienkonferenz am 5. Juli 2001: im Vordergrund Kripo-Chef Daniel Bussmann, links Amtsstatthalter Orvo Nieminen. Bild: Ruth Tischler

Der Fall des «Todespflegers» ging als beispielloser Massenmord in die Schweizer Kriminalgeschichte ein. Dass er überhaupt entdeckt wurde, war alles andere als selbstverständlich.

Das Schlüsseldatum, an dem alles ins Rollen kam, war der 11. Juni 2001. An diesem Tag informierte der Leiter des Zentrums Eichhof den Luzerner Stadtrat über einen Verdacht, den er schon seit einem Monat hegte: dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen einem bestimmten Pfleger und den Todesfällen auf der Demenzabteilung, die sich seit einiger Zeit häuften. Der zuständige Sozialdirektor im Stadtrat, Ruedi Meier (Grüne), reagierte sofort: Er schaltete die Polizei ein. «Ich hatte natürlich schon von solchen Fällen im Ausland gehört», sagt Ruedi Meier heute. Dass so etwas auch in Luzern passieren könnte, erschien zwar extrem unwahrscheinlich. Doch, so Meier:

«Es war sofort klar, dass wir professionelle Hilfe der Polizei benötigen.»

Gleichzeitig mit den Medien wurden am 5. Juli 2001 auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Eichhof über die Ereignisse informiert. Bild: Ruth Tischler

Doch die Ermittlungen kommen zunächst nicht vom Fleck. «Es gab keine Beweise», sagt Ruedi Meier. In der Zwischenzeit sterben weitere Personen. Nun geht die Polizei in die Offensive: Zwölf Beamte in Zivil erscheinen Ende Juni im Eichhof, befragen die Mitarbeitenden und sichern mögliche Beweise.

Dann geht plötzlich alles ganz schnell: Die Wohnung des Hauptverdächtigen R. A. wird durchsucht, er selber wird festgenommen. Noch am selben Tag gesteht der 32-Jährige seine Taten. Die Exhumierung von mehreren Opfern bringt später weitere Beweise.

Das Alterszentrum Eichhof gehört heute zur selbstständigen Viva AG. Bild: Pius Amrein

Mit dem «Todespfleger»-Fall wurde Ruedi Meier, damals erst seit wenigen Monaten im Stadtrat, völlig unverhofft in einen Ausnahmezustand geworfen: Er musste zahllose Interviews geben, aber auch die Ermittlungsbehörden unterstützen und Schadenersatz für die Angehörigen koordinieren. Eine Herausforderung, die ihn noch heute regelmässig wieder einhole, wie er sagt. Zudem sah er sich einem tief verunsicherten Heimpersonal gegenüber.

Dazu muss man wissen: Die städtischen Alters- und Pflegeheime waren damals noch nicht selbstständig, sondern direkt der Sozialdirektion unterstellt. Und diese hatte erst gerade eine umfassende Verwaltungsreform hinter sich – im Jahr 2000 wurde die Bürgergemeinde, welche bis dahin fürs Sozialwesen zuständig war, mit der Einwohnergemeinde zusammengelegt und in die städtische Verwaltung integriert. Wenige Monate, nachdem die neu geschaffene Sozialdirektion ihre Arbeit aufgenommen hatte, musste sie also bereits einen Skandal, eine Tragödie von beispielloser Tragweite, meistern.

Stadtrat Ruedi Meier anlässlich einer Medienkonferenz zum Abschluss der Strafuntersuchungen 2004. Bild: Eveline Bachmann

Zwar wurde die Tötungsserie weitgehend als Tat eines Einzelnen dargestellt – auch von den Gerichten. Gravierende Fehler seitens der Behörden standen nicht im Vordergrund. Trotzdem gab es Kritik.

Dabei ging es vor allem um das letzte Opfer von R. A.: Die betagte Frau starb am 28. Juni 2001 im Alterszentrum Eichhof – einen Tag vor der Verhaftung des Täters. Hätte der gewaltsame Tod der Frau verhindert werden können? Ja, fanden die Angehörigen des Opfers: Die Heimverantwortlichen hätten nach dem Aufkommen des ersten Verdachts schneller die Polizei einschalten müssen. Dann wäre das Treiben des Todespflegers womöglich bereits früher aufgeflogen. Die Strafklage blieb aber erfolglos. Der zuständige Heimarzt wurde 2008 vom Luzerner Obergericht freigesprochen.

Welche Lehren hat man in Luzern aus dem Todespfleger-Fall gezogen? «Es ist extrem unwahrscheinlich, dass so etwas heute noch passieren könnte», sagt Marco Borsotti. Der heutige VR-Präsident der Heime Kriens AG hatte 2003 die Leitung des Alters- und Pflegeheims Eichhof übernommen – zwei Jahre nach Bekanntwerden der Tötungsserie. Borsotti schildert die Atmosphäre, die er im Eichhof antraf:

«Die Mitarbeitenden waren teils traumatisiert.»

Dieses Trauma habe nicht nur mit den Ereignissen an sich zu tun gehabt. Viele Mitarbeitende hätten schon früh gemerkt, dass etwas nicht stimmen konnte. «Doch sie wurden nicht gehört», sagt Borsotti. Der Grund könnte in einem stark hierarchischen System zu suchen sein, in dem man Entscheide von oben oft nicht hinterfragte. Das sei nicht ein Eichhof-spezifisches Problem gewesen, hält Borsotti fest:

«Der Fall des Todespflegers hat die gesamte Branche extrem durchgeschüttelt und letztlich zu einem tiefgreifenden Kulturwandel geführt.»

Heute werde in Pflegeinstitutionen sehr viel Wert auf eine «offene, angstfreie Kultur» gelegt, in der man auf Probleme hinweisen könne, ohne persönliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Dies sei viel wichtiger als zusätzliche Kontrollmechanismen, welche sich oft kontraproduktiv auf das Arbeitsklima auswirken würden.

Auch der ehemalige Stadtrat Ruedi Meier spricht von einem Kulturwandel in den Altersheimen – insbesondere beim Umgang mit dem Tod:

«Heute schaut man viel genauer hin, wenn ein Todesfall nicht plausibel erscheint.»

Denn dass das Wirken des Todespflegers so lange unbemerkt blieb, hatte eben auch damit zu tun, dass Todesfälle in einem Altersheim zunächst einmal nichts Ungewöhnliches sind – auch Zeiten mit höherer Sterblichkeit sind normal. Ruedi Meier verweist in diesem Zusammenhang auf eine brandaktuelle Diskussion: Auch in der Coronazeit sei mit dem Argument der «natürlichen Schwankung» versucht worden, die hohe Sterblichkeit in den Heimen zu banalisieren.

Der Todespfleger-Fall kam 2005/2006 vor Gericht. Der erste Prozess musste wegen des enormen Besucheraufmarschs von Medien, Angehörigen und Interessierten ins Zentrum Gersag in Emmenbrücke verlegt werden. Insgesamt 200 Personen wohnten der Verhandlung bei.

Am 21. Januar 2005 stehen Besucher Schlange beim Eingang zum Zentrum Gersag. Dort findet die Gerichtsverhandlung statt. Michael Buholzer/Neue Luzerner Zeitung

R. A. wurde am Ende vom Luzerner Obergericht wegen siebenfachen Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt – nachdem die erste Instanz noch auf 22 Morde plädiert hatte. Weitere 15 Fälle wurden als vorsätzliche Tötung eingestuft, fünf als Tötungsversuch. R. A. gab als Grund für seine Taten eine Mischung zwischen beruflicher Überforderung und dem Wunsch, die kranken Patienten zu «erlösen», an.

Der Angeklagte beantwortet die Fragen der Richter. Zeichnung: Keystone/Linda Graedel

Auch in diesem Punkt habe sich viel bewegt, sagt Ruedi Meier. Man diskutiere heute viel bewusster über den unverrückbaren Wert des Lebens – auch von Dementen. Gleichzeitig habe der Fall die Debatte um begleiteten Suizid in den Heimen forciert. Heute gebe es dafür klare Regeln in den städtischen Heimen.

Und R. A.? Er hat 20 Jahre abgesessen. Dennoch kommt er noch nicht frei. «Er wurde zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Lebenslänglich bedeutet, dass die Strafe tatsächlich nicht befristet ist und entweder bis zu einer bedingten Entlassung oder bis zum Ableben dauert», erklärt Stefan Weiss, Leiter der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug.

Eine bedingte Entlassung wäre nach 15 Jahren möglich. Das Strafgesetzbuch sieht vor, dass die bedingte Entlassung jährlich einmal von Amtes wegen geprüft werden muss. Bei R. A. wird sie seit fünf Jahren geprüft, bis jetzt aber verweigert. Der heute 52-Jährige verbleibt somit weiter im Vollzug, wie Stefan Weiss mitteilt:

«Die Voraussetzungen einer bedingten Entlassung waren nicht gegeben. Neben dem positiven Vollzugsverhalten muss insbesondere eine positive Legalprognose vorliegen.»

Der Entscheid sei in Rechtskraft erwachsen. Aktuell befindet sich R. A. im offenen Normalvollzug und arbeitet an einem Arbeitsplatz innerhalb der Institution. Rechtlich gesehen ist es möglich, dass der Mann noch über Jahre im Vollzug bleibt.