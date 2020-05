Tödliche Messerstiche in der Luzerner Loco Bar – mutmasslicher Täter soll elf Jahre ins Gefängnis

Ein Toter bei einer Messerstecherei in Stadtluzerner Hells-Angels-Bar

In der Loco Bar an der Baselstrasse wurde in der Nacht auf Donnerstag ein 34-jähriger Eritreer erstochen. Vom mutmasslichen Täter fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen – bis hinein in Rockerkreise.