Tödlicher Unfall in Schötz: Fahrer kommt mit Traktor von der Strasse ab Am Dienstagabend kam auf einer Nebenstrasse im Gebiet Gläng in Schötz ein Traktor von der Strasse ab und überschlug sich mehrmals. Der Traktorfahrer wurde ab dem Fahrzeug geschleudert und erlag später im Spital seinen Verletzungen. 01.07.2020, 12.31 Uhr

(zfo) Am Dienstag kurz nach 18 Uhr, war ein Traktorfahrer mit seinem Veteranenfahrzeug auf einer Nebenstrasse in Schötz, Gebiet Gläng, unterwegs. Aus ungeklärten Gründen geriet er mit dem rechten Vorderrad über den rechten Fahrbahnrand hinaus, schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Mitteilung. Aufgrund einer Lenkkorrektur geriet das Fahrzeug schliesslich links von der Strasse ab. Der Traktor überschlug sich im steil abfallenden Gelände mehrmals und der Fahrer wurde vom Traktor geschleudert. Er erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Er wurde durch den Rettungsdienst 144 vor Ort betreut und mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance (AAA) in ein Spital geflogen. Dort verstarb der 55-jährige Mann noch am gleichen Abend.



Das Fahrzeug kam nach rund 40 Metern auf einem Vorplatz zum Stillstand. Aufgrund der ausgelaufenen Flüssigkeiten wurde die Feuerwehr Schötz aufgeboten. Der Sachschaden dürfte ca. 50‘000 Franken betragen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.