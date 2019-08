Eine Person geriet am Freitagnachmittag in der Stadt Luzern unter einen VBL-Bus.

Tödlicher Unfall mit VBL-Bus an der Baselstrasse

Eine Person geriet am Freitagnachmittag in der Stadt Luzern unter einen VBL-Bus.

(zfo) Der Unfall ereignete sich an der Baselstrasse in der Nähe vom Kasernenplatz, schreibt Radio Pilatus in einer Meldung. Die Luzerner Polizei habe dies bestätigt. Wie es genau zum Unfall kam, werde nun abgeklärt.

