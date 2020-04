Töfffahrer rast in Luzern mit Tempo 75 durch 30er-Zone Massiv zu schnell geriet ein Töfffahrer vergangene Woche beim Inseli in die Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Geblitzt wurde er mit einer Geschwindigkeit von 75 Stundenkilometern, erlaubt gewesen wären 30.

20.04.2020, 16.55 Uhr

Die Tempo-30-Zone wurde einem Töfffahrer beim Inseli zum Verhängnis. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 4. April 2016)

(dvm) Am Donnerstagabend führte die Luzerner Polizei beim Inseliquai in der Stadt Luzern eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 19 Uhr passierte ein Töff die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 75 Stundenkilometern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Erlaubt gewesen wären in diesem Innerortsbereich 30.