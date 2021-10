Tötungsdelikt Geuensee: Mutmasslicher Täter festgenommen

Tötungsdelikt Geuensee Luzerner Polizei fasst mutmasslichen Täter Vor zehn Tagen wurde ein 20-Jähriger an der Avia-Tankstelle in Geuensee getötet. Nach zahlreichen Befragungen soll nun klar sein, dass sich unter den verbleibenden Festgenommenen die Person befindet, die den jungen Kosovaren auf dem Gewissen hat. 06.10.2021, 08.41 Uhr

Die Gedenkstätte, welche kurz nach der Tat am Ort des Geschehens an das junge Opfer erinnert.



Bild: Pius Amrein (Geuensee, 27. September 2021)

Zehn Tage ist es her, seit der 20-Jährige an der Avia Tankstelle in Geuensee nach einem Streit zwischen zwei Gruppen sein Leben lassen musste. Jetzt scheint die Luzerner Polizei die Person gefasst zu haben, die für den Tod des LKW-Chauffeurs aus Luzern verantwortlich sein dürfte, berichtet PilatusToday und zitiert «Blick» als Quelle.