Toni Büchler heisst der neue Präsident von «Bio Luzern» Präsidentenwechsel bei der Organisation «Bio Luzern»: Toni Büchler aus Altbüron übernimmt den Posten von Josef Bircher. 15.03.2020, 20.25 Uhr

Der neue «Bio Luzern»-Präsident Toni Büchler (links) mit seinem Vorgänger Josef Bircher. (Bild: PD)

(fmü) An der Jahresversammlung der Luzerner Biobauern vom vergangenen Dienstag wurde Toni Büchler als neuer Präsident gewählt. Der 35-Jährige bewirtschaftet in Altbüron einen Biobetrieb, unter anderem mit Rindern, Bienen, Beeren und Kräutern, wie es in einer Mitteilung heisst.