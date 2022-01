Die meistgesehenen Clips aus 2021: Unsere Video-Top-20 des Jahres

Hitparade Top 20: Unsere meistgesehenen Videos im letzten Jahr Von Unwetter und Hagel über die Jerusalema-Challenge bis zum Cupfinal des FC Luzerns. Hier finden Sie unsere meistgeklickten Videos in der Übersicht. Salome Erni 01.01.2022, 14.00 Uhr

Die Nummer 1 des Jahres 2021 zeigt eindrücklich, wie schnell der Wasserpegel der Ilfis steigt. Das Leservideo wurde in Echtzeit aufgenommen und dauerte zweieinhalb Minuten, wir beschleunigten es:

Video: Melissa Schumacher

Auch Nummer zwei führt ins Entlebuch und zeigt die zerstörerische Kraft des Hagelsturms:

Video: Leserreporter

In diesem Video sehen Sie aus nächster Nähe, wie der Tiger-Kampfjet abstürzte:

Video: PilatusToday

Sie erinnern sich bestimmt an die Überschwemmungen in diesem Sommer. Dieses Video nimmt Sie mit auf einen Flug über die Stadt Luzern:

Video: Tele 1

Den Song noch im Ohr? Nach monatelanger Vorbereitung trafen sich über 200 Tänzerinnen und Tänzer im Lido Luzern, um zu den berühmten Klängen von «Jerusalema» zu tanzen:

Video: Salome Erni

Diese logistische Meisterleistung schaffte es auf Platz 6: Ein Schwertransporter musste sich durch den Stanser Kreisel Kreuzstrasse schlängeln:

Video: Luzerner Zeitung

Für Aufruhr sorgte die Sprengung eines Bankomaten im Bahnhof Luzern. In diesem Video sehen Sie Überwachungsaufnahmen und Hintergründe:

Video: Melissa Schumacher

Hochwasser und Hagel beschäftigen im Jahr 2021 nicht nur in Emmenbrücke:

Video: Leserreporter

Dieses eindrückliche Video zeigt die Flut bei Wolhusen:

Video: Leserreporter

Video: Leserreporter

Das Video auf dem 11. Platz zeigt Aufnahmen einer Schlägerei an der Reuss. Leserreporter filmten etwa 20 Fans vom FC Luzern und FC Basel, die beim Rathausquai aneinander gerieten:

Video: PilatusToday

Sehr bewegend war der tödliche Absturz eines Berg-Profis am Mythen. Im Video spricht sein 77-jähriger Freund.

Video: Tele 1

Es sah aus, als ob es im Sommer geschneit hätte. Doch das Weiss auf den Strassen in Emmenbrücke war Hagel, nicht Schnee.

Video: Leserreporter

In Obernau lief ein Wolf über die Strasse – und sorgte gehörig für Aufruhr. Im Video können Sie das Grossraubtier aus der Nähe beobachten:

Video: Leserreporter

Dieses Leservideo zeigt eindrücklich, wie Geröll und Geschiebe auf der Strasse von Grafenort Richtung Engelberg landeten und ein Durchkommen verhinderten:

Video: Leserreporter

Fast ein halbes Jahr ist es her, seit die Vorbereitungen auf das Hochwasser in Luzern in vollem Gange waren. Mit welchen Mitteln versucht wurde, die Reuss in Schach zu halten, können Sie hier nochmals sehen:

Video: Keystone/sda

In Langnau und Ruswil verwandelten sich die Strassen in Bäche:

Video: Leserreporter

Video: Leserreporter

Video: Leserreporter

Den Cupsieg des FC Luzerns haben Sie noch in Erinnerung? Das Video auf Platz 20 zeigt die emotionale Begrüssung des Fussballteams, als es nach dem Cuphalbfinal gegen Aarau bei der Swissporarena eintrifft: