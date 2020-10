Toprouten für Outdoorfreaks: Neue Bike-und Wanderkarte für den Kanton Schwyz Schwyz Tourismus und die Schwyzer Wanderwege präsentierten als Gemeinschaftswerk eine Bike- und Wanderkarte. In einer Auflage von 20000 Exemplaren wird die Karte nun bei den Schwyzer Tourismusbüros, den Bergbahnen sowie in Hotels und Unterkünften aufgelegt. Erhard Gick / Bote.ch 08.10.2020, 11.09 Uhr

Wanderer auf der Rigi Bild:Pius Amrein

Jetzt ist das Trio komplett. Die Outdoor-App, eine Gemeinschaftsproduktion der Schwyzer Wanderwege mit Schwyz Tourismus, wurde nach der Überarbeitung bereits über 20000 Mal auf Smartphones mit iPhone- und Android-Betriebssystemen heruntergeladen. Eine freudige Geschichte für den Schwyzer Berg- und Erlebnistourismus. Die Tourenplanung ist aber auch auf dem PC verfügbar.

«Und jetzt runden wir das Angebot mit einer praktischen Übersichtsfaltkarte der Toptouren für Wanderer, Biker und Velofahrer über den ganzen Kanton Schwyz ab», sagt Barbara Elsener von Schwyz Tourismus.

«Das Angebot ist jetzt tatsächlich vielseitig und verspricht tolle Erlebnisse in der Natur, sei es zu Fuss oder auf dem Bike», verspricht Stefan Gwerder, Geschäftsführer der Schwyzer Wanderwege. «Grossartige Naturerlebnisse in der Schweizer Berg- und Seenlandschaft der Zentralschweiz. Beeindruckende Naturlandschaften, kulturelle Sehenswürdigkeiten sowie Genüsse für Seele, Körper und Gaumen erwarten Sie.»

So wird das Angebot kurz umschrieben. «Alle vier Schwyzer Tourismusregionen, die Erlebnisregion Mythen, Stoos- Muotatal, Rigi Berg und See sowie wie auch Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee, haben massgeblich am Grundlagenmaterial mitgearbeitet», hält Barbara Elsener fest.

Erlesene Routen für Wanderer und Biker

In einer Auflage von 20000 Exemplaren wird die Karte nun bei den Schwyzer Tourismusbüros, den Bergbahnen sowie in Hotels und Unterkünften aufgelegt. «Unsere Angebote, und das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, sind für die Nutzer gratis. Auch die neue Wanderkarte mit je rund 25 Toprouten für Biker und Wanderer.

Für jede Region des Kantons kann man sich jetzt ein Angebot herauspflücken», sagt Barbara Elsener. Wer mehr will, kann das haben. In der Outdoor-App Schwyz sind über 350 Angebote für Wanderer und Biker enthalten. Die Toprouten erscheinen an vorderster Front, wer mit den QR-Codes auf der Karte die App aufschaltet. Auch die App und die PC-Version für Tourenplanungen seien gratis nutzbar.

Hier hätten sich vor allem die Schwyzer Kantonalbank, die Mobiliar sowie Victorinox sehr freizeit- und tourismusfreundlich gezeigt und die App wie auch die Karte finanziell unterstützt. Natürlich findet der naturverbundene einheimische oder auswärtige Gast auf outdoor-schwyz.ch und via App auch sämtliche Routen und Angebote für den Winter.