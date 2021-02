Tourismus Airbnb in der Stadt Luzern: 2024 kommt die 2-Prozent-Klausel Weil das Luzerner Stadtparlament zerstritten war, hat nun der Stadtrat grünes Licht für seine Pläne zur Regulierung von Airbnb & Co erhalten: Maximal 2 Prozent der Wohnungen eines Quartiers dürfen für Kurzzeit-Vermietungen genutzt werden. Robert Knobel 04.02.2021, 16.50 Uhr

Die Luzerner Altstadt hat heute schon einen hohen Anteil an touristisch vermieteten Wohnungen. Alexandra Wey / KEYSTONE

Gleich zwei dringliche Motionen zu Airbnb und ähnlichen Angeboten hatte das Luzerner Stadtparlament am Donnerstag zu behandeln. Der Rat war dabei in drei Lager gespalten: Hier die SP, welche die kommerzielle Kurzzeit-Vermietung von Wohnungen faktisch verbieten wollte, dort Grüne und GLP, welche den Anteil von solchen Wohnungen auf 1 Prozent pro Quartier begrenzen wollten. Die Bürgerlichen wiederum lehnten beide Vorschläge ab. Weil weder SP noch Grüne/GLP von ihren Positionen abrücken wollten, scheiterten am Ende beide Motionen.

Die Altstadt übertrifft den Wert bereits heute

Das macht den Weg frei für die Pläne des Stadtrats. Diese sehen vor, dass pro Quartier maximal 2 Prozent der Wohnungen für Airbnb und ähnliche Angebote zur Verfügung stehen dürfen. Das hätte insbesondere Konsequenzen für die Altstadt, wo dieser Wert bereits heute überschritten wird. Baudirektorin Manuela Jost (GLP) sagt dazu:

«Es braucht eine pragmatische Regelung, die dort wirkt, wo heute schon ein hoher Anteil an Kurzzeit-Vermietungen besteht, also in der Alt- und Neustadt.»

Gleichzeitig sollte in den übrigen Quartieren eine «massvolle Weiterentwicklung» möglich sein. Die 2-Prozent-Regel soll im Rahmen der nächsten BZO-Revision umgesetzt werden. Der Stadtrat plant dazu bis 2023 einen Bericht und Antrag. In Kraft treten könnte die neue Regel etwa 2024.

SP stand mit Maximalforderung isoliert da

Dass es für Airbnb und weitere ähnliche Angebote gewisse Schranken braucht, war im Parlament unbestritten. Darüber, wie weit diese gehen sollten, gingen die Meinungen wie erwähnt weit auseinander. Insbesondere die SP stand mit ihrer Maximalforderung ziemlich isoliert da. Sie wollte, dass eine Wohnung maximal während 90 Tagen pro Jahr an Dritte vermietet werden darf - was wohl das Ende von touristischen Vermietungen als Geschäftsmodell bedeuten würde.

Für Mirjam Landwehr (Grüne) wäre dies unsinnig, da dadurch Wohnungen neun Monate pro Jahr leer stehen würden. «Da gäbe es ja noch viel mehr kalte Betten», so Landwehr. Auch Jules Gut (GLP) findet das Modell Airbnb nicht per se schlecht:

«Es ist ja gerade das, wovon wir in Luzern mehr wollen: Mehr Individualtouristen, weniger Massentourismus.»

Auch Andreas Felder (CVP) findet es «realitätsfremd, sämtliche Angebote in diesem Bereich zu unterbinden», während Patrick Zibung (SVP) am liebsten überhaupt keine zusätzliche Regulierung möchte.

Rieska Dommann (FDP) sagte ebenfalls: «Die Kurzzeit-Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zu einem attraktiven Tourismusangebot. Die Leute bleiben tendenziell auch länger als Gruppentouristen.» Mario Stübi (SP) hingegen blieb dabei:

«Es gibt heute schon zu

viele Business-Apartments.»

Der Plan des Stadtrats mit der 2-Prozent-Regel würde solche Anbieter erst recht fördern, so Stübi. Denn: «Dank der Bestandesgarantie könnten Anbieter in der Altstadt einen gesicherten Markt bearbeiten und ihre Preise nach oben schrauben. Gleichzeitig könnten sie in den übrigen Quartieren munter ausbauen, solange die 2 Prozent noch nicht ausgeschöpft sind.»

In Littau und Würzenbach gibts noch viel Potenzial

Wird die 2-Prozent-Regel des Stadtrats umgesetzt, könnten Anbieter insbesondere in zentrumsferneren Quartieren wie Würzenbach, Littau oder Reussbühl weiter wachsen. In den Quartieren Dreilinden, Wesemlin, Hirschmatt und Kleinstadt hingegen wäre die Grenze schon bald erreicht. Explizit ausgenommen von der Begrenzung wäre die Allmend. Denn in den dortigen Hochhäusern war von Anfang an ein bedeutender Anteil an Kurzzeit-Apartments vorgesehen. So hat die Firma Hitrental zurzeit rund 50 Ferienwohnungen in den Allmend-Hochhäusern im Angebot.