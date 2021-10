Tourismus Die Zeiten des Cartourismus in Luzern sind vorbei Die Übernachtungszahlen steigen langsam wieder, doch bis das Vor-Corona-Niveau erreicht ist, wird es noch lange dauern. Die Tourismusregion Zentralschweiz ist gefordert – nicht nur bei der inhaltlichen Ausrichtung. Beatrice Vogel 28.10.2021, 15.34 Uhr

Es geht aufwärts im Tourismus, zwar langsam, aber immerhin: Im August dieses Jahres verzeichnete die Stadt Luzern rund 100'000 Logiernächte. Das sind immer noch rund 36 Prozent weniger als 2019, aber doch knapp 41 Prozent mehr als 2020. Von Januar bis August besuchten rund 60 Prozent weniger Touristen die Stadt Luzern als 2019 – von Januar bis Mai waren es noch 66 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau.

Insbesondere Übernachtungen von Schweizer Touristen haben 2021 zugenommen, ebenso die Besucherzahlen aus den Beneluxstaaten. Derweil sind die Gästezahlen aus Übersee weiterhin im Keller. Besser präsentieren sich die Zahlen der Region Vierwaldstättersee: Von Januar bis August haben die Logiernächte im Vergleich zu 2020 um 23 Prozent zugenommen und liegen damit 35 Prozent unter dem Niveau von 2019.

Individualtourismus wird beliebter – im Gegensatz zu Gruppenreisen. Nadia Schärli (Luzern, 14. September 2021)

Die Zahlen präsentierten der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren und Martin Bütikofer, Verwaltungsratspräsident der Luzern Tourismus AG, am Donnerstag den Medien. Sie betonten, dass es Unterschiede gibt zwischen Städten und alpinen Regionen. «Dies hängt mit der unterschiedlichen Gästestruktur zusammen», erklärt Perren: Städte beherbergen vornehmlich Touristen aus Übersee und Geschäftsreisende, in alpinen Gebieten machen mehr Schweizer und Europäerinnen Ferien. Dennoch gibt es erste Erholungen bei Reisenden aus den USA und den Golfstaaten, während jene aus Asien wohl erst ab dem Sommer 2022 zurückkehren.

Es dauert noch lange, bis das Niveau von 2019 erreicht ist

Neben den Übernachtungszahlen boten Perren und Bütikofer einen Ausblick in die Zukunft. Sie erwarten, dass die Gästezahlen weiter steigen. Doch Perren sagt: «Es dauert lange, bis die Zahlen von 2019 erreicht werden.» Man gehe davon aus, dass die Übernachtungszahlen 2022 in Luzern rund 70 Prozent und ein Jahr später 85 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen. Bütikofer sagt deshalb:

«Wir müssen die Krise selbstkritisch reflektieren und uns weiterentwickeln.»

Trends für die Zukunft sieht Perren in den Bereichen Nachhaltigkeit und Sicherheit – Reisedestinationen werden sorgfältiger ausgewählt – und im Aktivtourismus. «Wir erwarten zudem, dass die Menschen weniger oft reisen, dafür für längere Zeit, und dass sie länger an einem Ort bleiben.» Die Pandemie habe die Tendenz zum Individualtourismus – auch bei asiatischen Reisenden – beschleunigt. «Es wird immer weniger Gruppenreisen geben, weil die Leute nicht mehr zu eng aufeinandersitzen wollen», sagt Perren. Man reist also mit dem Auto oder Zug – die Zeiten des grossen Cartourismus in Luzern dürften vorbei sein.

Noch nie da gewesener Fachkräftemangel

Man werde weiterhin versuchen, Luzern als Ausgangspunkt zum Entdecken der Region zu etablieren. Die Angebote sollen nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung verstanden werden. Auch Anstrengungen im Bereich Digitalisierung werden unternommen, so Perren: «Über den digitalen Marktplatz sollen die Angebote der Region einfach zugänglich, schnell auffindbar und sofort buchbar sein.» Wichtig sei es, weiterhin auf verschiedene Standbeine zu setzen und vermehrt Stammgäste zu gewinnen. Das Positive sei nämlich, so Bütikofer:

«Die Menschen wollen immer noch die Traumdestination Luzern und Zentralschweiz erleben und dieses Produkt wurde in der Pandemie nicht zerstört.»

Einfach wird es trotzdem nicht – zumal der Tourismus noch vor einer ganz anderen Herausforderung steht: einem noch nie da gewesenen Fachkräftemangel. Auch wenn die Touristen zurückkommen, bleiben die Betten ohne genügend Personal kalt. Es gelte, Arbeitsbedingungen zu verbessern, Karriereperspektiven aufzuzeigen und in die Ausbildung zu investieren, sagt Bütikofer.