Letzter Geschäftsführer der Pension Villa Maria in Luzern war Felix Brenken von 2009 bis 2020. Er ist Mitglied der Familie, in deren Besitz sich die Villa Maria über drei Generationen hinweg befand. Weil sich in der Familie kein Nachfolger fand, hat diese die Pension nun verkauft.

Erbaut wurde sie 1950 von Marie Steinegger-Wetter. Sie war auch bekannt durch das von ihr während des Zweiten Weltkriegs mit Erfolg geführte einstige Hotel Bernerhof an der Seidenhofstrasse in Luzern (mit dem späteren, legendären Restaurant Chuchichäschtli, das vielen Luzernern noch ein Begriff ist).

Während 35 Jahren, von 1973 bis 2008, führte Thomasina Winkler die Pension Villa Maria im Auftrag der Besitzerfamilie. Sie wohnte mit ihrem Mann und ihren Kindern selber in der Pension, so wie später auch Felix Brenken. «Bei uns ist man als Gast nie nur eine Nummer, sondern Teil der Familie», sagt Winkler. Das Motto habe stets gelautet: «Der Gast geht als Freund nach Hause.» Wenn die langjährige Pensionsleiterin in ihren Dutzenden Gästebüchern blättert, erinnert sie sich an viele schöne Begegnungen, entstandene Freundschaften und auch an lustige Episoden. «Einmal kam ein Amerikaner mit seiner Katze zu uns in die Ferien», erzählt sie. «Als er an seinem letzten Abend nach dem Besuch eines Folkloreabends im Casino um 23 Uhr zurückkehrte, war die Katze verschwunden. Wir haben überall gesucht, sogar die Polizei boten wir auf, da wir dachten, dass die Katze über den Balkon des Gästezimmers entwichen war und sich irgendwo Richtung See davongemacht hatte.» Schliesslich habe sie die Katze entdeckt, die sich die ganze Zeit hinter einem Vorhang versteckt hatte. «Der amerikanische Tourist hat es dann am Morgen noch ganz knapp rechtzeitig an den Flughafen Zürich geschafft.»

Sehr gut erinnert sie sich auch noch an einen deutschen Touristen: «Er hatte sein ganzes Auto voll von Pflanzen. Er nehme diese immer mit, wenn er in die Ferien verreise, habe er ihr gesagt. So müsse er niemanden beauftragen, zu Hause bei ihm seine Pflanzen zu tränken.»