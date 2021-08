Tourismus Logiernächte-Zahlen liegen in Luzern noch immer 66 Prozent unter Vor-Corona-Niveau In den ersten fünf Monaten 2021 sind noch weniger Touristen nach Luzern gekommen als 2020. Trotzdem zeigt sich der Tourismusdirektor optimistisch. Roman Hodel 03.08.2021, 18.31 Uhr

Es sind noch immer keine schönen Zahlen. Die Anzahl Logiernächte in der Stadt Luzern bleibt tief. Kumuliert von Januar bis Mai liegen sie 66 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau; also dem Vergleichsjahr 2019. Das zeigen die Zahlen der ersten fünf Monate von Luzern Tourismus. Zwar präsentiert Schweiz Tourismus am Mittwoch die Halbjahresbilanz, doch schon jetzt ist klar: Auch der Juni wird das Zwischenresultat nicht merklich beeinflussen. Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus, sagt:

«Wir haben immer gesagt, dass dieses Jahr sehr anspruchsvoll wird.»

So geht bequemes Sightseeing: Touristen unterwegs im City-Train beim Schwanenplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Was auffällt: Die Übernachtungszahlen sind in der besagten Periode selbst gegenüber dem bereits schlechten Coronajahr 2020 nochmals um zwölf Prozent zurückgegangen. Perren hat dafür eine simple Erklärung: 2020 waren Januar und Februar noch normale Monate mit Touristen aus aller Welt. Erst ab Mitte März, nachdem der Bundesrat den ersten Lockdown verordnet hatte, brachen die Zahlen ein. 2021 hingegen lief im Januar/Februar so gut wie nichts.

Dafür ging's ab Frühling wieder aufwärts. Dies zeigt eindrücklich folgender Monatsvergleich: Im Mai 2019 gab es in Luzern 133'348 Übernachtungen, ein Jahr später im Mai gerade mal noch 15'333 und im vergangenen Mai immerhin wieder 53'232 Logiernächte.

Anteil Schweizer Touristen von 27 auf 83 Prozent hochgeschnellt

Weil die Reisefreiheit lange eingeschränkt war – und zum Teil immer noch ist –, machen Touristinnen und Touristen aus der Schweiz erwartungsgemäss den Löwenanteil der Übernachtungen aus: genau genommen 83 Prozent. Zum Vergleich: Vor Corona, im Jahr 2019, lag der Anteil im gleichen Zeitraum nur bei 27 Prozent. Allerdings: In absoluten Zahlen haben die Logiernächte von Einheimischen nicht stark zugenommen: 2019 waren es 126'870, dieses Jahr 129'995. Und das, obwohl gerade in diesem Sommer gefühlt so viele Romands wie noch nie über die Kapellbrücke spazieren und Dialekte aus allen Landesteilen zu hören sind. Doch gemäss Perren ist und bleibt Luzern keine typische Feriendestination für Schweizer:

Schweizer Touristen verbringen ihre Ferien vor allem in den Kantonen Tessin, Wallis und Graubünden – hier zeigen die Übernachtungszahlen steil nach oben; Städte wie Luzern oder Bern besucht man allenfalls auf der Hin- oder Rückreise oder in Form eines Tagesausflugs. Die wenigsten buchen Städteferien innerhalb der Schweiz.

– hier zeigen die Übernachtungszahlen steil nach oben; Städte wie Luzern oder Bern besucht man allenfalls auf der Hin- oder Rückreise oder in Form eines Tagesausflugs. Die wenigsten buchen Städteferien innerhalb der Schweiz. Das Wetter ist für Schweizer Touristen wichtig. Sind die Prognosen nicht optimal, wird die Zimmerbuchung eher storniert.

Nach wie vor stammen die meisten Touristinnen und Touristen, die über die Kapellbrücke spazieren, aus der Schweiz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Zürich und Genf geht's noch schlechter als Luzern

Immerhin geht es Luzern noch besser als Städten wie Zürich oder Genf: Diese verzeichnen gegenüber 2019 einen Rückgang an Logiernächten von 72 (Genf) und 77 Prozent (Zürich). In Luzern waren es «nur» 66 Prozent. Grund: In Genf und Zürich geht traditionell ein Grossteil der Übernachtungen auf das Konto von Geschäftsreisenden, während nach Luzern vor allem Freizeittouristen reisen. «Man geht weltweit davon aus, dass sich der Freizeittourismus schneller erholen wird, was Luzern zugutekommt – bei Geschäftsreisen hingegen dürfte es noch Jahre dauern, wenn überhaupt die Zahlen vor Corona jemals wieder erreicht werden», so Perren.

Gletschergarten startet fulminant Während die Logiernächte in der Stadt Luzern corona- und neuerdings auch wetterbedingt auf tiefem Niveau sind, verzeichnen Museen gerade gute Zahlen. Zum Beispiel der Gletschergarten, der erst vor drei Wochen seine neue Felsenwelt eröffnet hat. An manchen Tagen reicht die Warteschlange vor dem Eingang bis zum Löwendenkmal hinunter. «Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz, aber wir haben auch viel investiert», sagt Direktor Andreas Burri. 20 Millionen Franken, um genau zu sein. Normalerweise kommt ein Drittel der Besuchenden aus dem Ausland. Schweizer Touristen aus allen Landesteilen würden dies nun mehr als ausgleichen.

Touristen aus Golfstaaten, USA und Russland buchen wieder

Trotz schwierigem Umfeld und einem wettermässig enttäuschenden Sommer, der das Geschäft nun zusätzlich vermiest, sieht der Tourismusdirektor Lichtblicke. Dank immer mehr Geimpften und Reiselockerungen kommen seit Juni wieder mehr Leute aus fernen Ländern nach Luzern. Perren sagt:

«Bei Touristen aus Golfstaaten, den USA und im kleineren Rahmen Russland zieht es an.»

Ausserdem stünden im Vergleich zum Vorjahr wieder Events auf dem Programm. So hätten die Hotels im Mai profitiert von der Lucerne Regatta und bald starte das Lucerne Festival. Der Buchungsstand der Hotels für den Herbst sehe jedenfalls nicht schlecht aus. «Ich hoffe, dass wir da noch einiges aufholen können.» Konkret rechnet Perren damit, punkto Übernachtungen dieses Jahr «sicher 42, wenn nicht sogar 45 Prozent» des Niveaus von Vor-Corona zu erreichen. Das wäre sogar noch etwas besser als bei seiner letzten Prognose in unserer Zeitung im Juni.

Das Löwendenkmal gehört auch bei vielen einheimischen Touris zum Pflichtprogramm. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Minus 99 Prozent bei Touristen aus Asien

Grund zur grossen Freude besteht gleichwohl nicht. Denn der wichtigste Markt für Luzern Tourismus ist und bleibt der asiatische. Und dieser ist nach wie vor nahezu inexistent. Vergleicht man die Periode Januar bis Mai dieses Jahr mit demselben Zeitraum 2019, beträgt der Einbruch minus 99 Prozent. Damals, im letzten Tourismusjahr vor der Pandemie, betrafen 143'791 Übernachtungen asiatische Touristinnen und Touristen. Hier hat sich die Prognose von Perren nicht gross verändert:

«Die Lage bleibt dramatisch und wir rechnen erst im Frühjahr 2022 wieder mit ersten Touristen aus China, Indien oder auch Japan.»