Tourismus Luzerner Hotels: Von gähnender Leere bis «Full House» am Wochenende Viele Luzerner Hotels sind schon froh, wenn mehr als ein Zimmer besetzt ist. Doch es gibt auch solche, die erstaunlich gut über die Runden kommen. Hugo Bischof 22.01.2021, 17.26 Uhr

Hotelier Alessandro Pedrazzetti im Hotel Continental Park in Luzern.



Bild: Dominik Wunderli (22. Januar 2021)

«Die Grenzen sind geschlossen, die Schweizer Firmen verordnen Homeoffice für ihre Mitarbeitenden, auch Seminare und Meetings dürfen wir nicht mehr durchführen – wie sollen Hotels, die auf Firmengäste und Seminare spezialisiert sind, ihre Zimmer da noch füllen können?» Diese rhetorische Frage stellt Alessandro Pedrazzetti, Eigentümer des Hotels Continental Park in Luzern. Die Situation sei dramatisch, Verzweiflung mache sich in der Hotellerie breit.

92 Zimmer gibt es im Hotel Continental Park. Pedrazzetti sagt:

«Es gibt Nächte, da ist bei uns ein einziges Zimmer belegt, manchmal sind es ein paar mehr.»

Die durchschnittliche Auslastung liege bei nicht mehr als 10 Prozent: «Dabei müssen wir weiterhin unsere laufenden Kosten bezahlen.»

Das «Continental Park» ist mit seinen Problemen nicht allein. Gemäss Conrad Meier, Präsident von Luzern Hotels, sind mittlerweile viele Hotels in der Stadt Luzern ganz geschlossen. Auch Pedrazzetti hat sich diesen Schritt überlegt: «Wir haben uns letztlich entschlossen, doch offen zu bleiben, in der Hoffnung, dass es bald besser wird.»

Die Einnahmen der Hotels sind auf breiter Basis weggebrochen, nicht erst seit kurzem, sondern bereits seit dem ersten Lockdown im März 2020. Zwar profitieren die Hotels von der Kurzarbeitsentschädigung des Bundes, doch die Hotellerie habe eine sehr hohe Kostenstruktur, sagt Pedrazzetti. Das Schlimmste sei die Ungewissheit, ob und in welchem Umfang Hilfe von Bund und Kanton zu erwarten sei.

Hotels müssen Kredite zurückzahlen Der Luzerner Regierungsrat hat diese Woche die kantonale Härtefallhilfe aufgestockt: Zu den bereits beschlossenen 25 Millionen Franken kommen nun weitere 40 Millionen Franken dazu. Dabei handelt es sich um A-fonds-perdu-Beiträge, die nicht zurückbezahlt werden müssen. Für diese können ab sofort Gesuche beim Kanton eingereicht werden. Davon profitieren können aber nur behördlich geschlossene Unternehmen, etwa Einkaufsläden und Restaurants. Hotels fallen nicht in diese Kategorie, da sie weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Hotels mit einer Umsatzeinbusse von mindestens 40 Prozent gegenüber den Vorjahren können dafür Beiträge aus dem 25-Millionen-Franken-Topf beantragen. Dabei handelt es sich aber grösstenteils nicht um A-fonds-perdu-Beiträge, sondern um (zinslose) Kredite, die zurückbezahlt werden müssen. Die Hotelbranche fühlt sich durch diese Regelung benachteiligt. Sie fordert ebenfalls A-fonds-perdu-Beiträge, da viele Hotels von einer «defacto-Schliessung» betroffen seien. Dabei gehe es auch um die Zukunft der Hotellerie und ihrer Lehrlinge, sagt Alessandro Pedrazzetti, Eigentümer des Hotels Continental Park in Luzern und Vizepräsident von Hotelleriesuisse Region Zentralschweiz. Die Nachfrage nach Lehrstellen sei momentan viel grösser als das Angebot. «Es ist jetzt umso wichtiger, dass wir auch für die Zukunft planen und den jungen Menschen eine Perspektive geben können, damit wir auch in Zukunft unseren Beruf mit viel Freude für zufriedene Gäste ausführen können.» (hb)

Das Hotel Continental Park nutzt die Möglichkeit, im hoteleigenen Restaurant Bellini Take-away-Food und vorgekochte Menus für zu Hause anzubieten. «Das ist aber nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein», sagt Pedrazzetti. Bleibe die Situation unverändert, könne er noch rund zwei Monate von seinen Reserven leben, sagt Pedrazzetti: «Dann muss ich Kredite beantragen, und die muss ich irgendwie wieder abzahlen.»

Mit der Schliessung der Läden fehlen auch noch die Shoppingtouristen

Dramatisch ist die Situation auch im Hotel Anker in Luzern, das der Remimag AG gehört. «Weihnachten/Neujahr brachten zwar noch zahlreiche Gäste, und wir hatten einige Buchungen für den Januar», sagt Remimag-Co-Geschäftsleiter Bastian Eltschinger: «Doch dann kamen die Zwei-Haushalte-Regel, die Homeoffice-Pflicht. Meetings wurden abgesagt, die fehlen uns jetzt.» Die Schliessung der Einkaufsläden treffe vor allem die Stadthotels:

«Wenn ich Ferien mache, gehe ich in eine Stadt, in der ich auch einkaufen kann und nicht in eine Geisterstadt.»

Eltschinger betont: «Der Bund versteckt sich und nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Er müsste jetzt endlich auch substanziellen Erwerbsersatz für die darbende Hotelbranche gewähren.» Die 80-Prozent-Kurzarbeitsentschädigung allein reiche nicht.

Remimag-Co-Geschäftsleiter Bastian Eltschinger. Bild: Manuela Jans-Koch

Eine Woche Homeoffice im Hotelzimmer für 285 Franken

Um die Krise wenigstens ansatzweise zu überstehen, bieten Hotels in der Schweiz vermehrt Zimmer mit der Möglichkeit für Homeoffice an. Ein solches Angebot gibt es seit wenigen Tagen auch im Anfang 2020 eröffneten Anstatthotel in Horw. Die möblierten Apartments werden nur tagsüber benutzt, anstatt eines Bettes gibt es darin einen verstellbaren Tisch und eine kleine Küche. Die Miete pro Woche beträgt 285 Franken (pro Monat 760 Franken). «Damit liegen wir im Vergleich zu anderen Anbietern im tiefen Preissegment», sagt Geschäftsführer René Hegglin. Und weiter:

«Die Krise hat uns brutal hart getroffen, die Eröffnung unseres Hotels fiel mitten in den Ausbruch der Pandemie in der Schweiz.»

137 Apartments hat das Anstatthotel in Horw. 30 von ihnen sind für Studenten vorgesehen und zurzeit grösstenteils belegt.

So sieht ein Standardzimmer im neuen Businessapartment- und Studentenwohnhaus Anstatthotel in Horw aus. Im Bild zu sehen sind: Joe Hegglin, Inhaber der Eigentümerin Hegimmo AG, und Fabian Baumgartner (links), Geschäftsführer von «Fitdich», dem Fitnesscenter im Gebäude.

Bild: Roman Hodel, (Horw, 26. November 2019)

Auch das Hotel Felmis in Horw bietet Homeoffice-Zimmer an, für 300 Franken pro Woche. Das Angebot wird kaum genutzt. «Im Frühling 2020 hatten wir ein paar Mieter, seither nicht mehr», sagt Inhaber Ivo Schmidiger. Hotelgäste beherbergt das «Felmis» praktisch keine. «Zurzeit sind ein paar Mitarbeiter einer Montagefirma eingemietet, die einen Auftrag in Horw ausführt», sagt Schmidiger.

«Kommende Woche hat sich jemand angemeldet, der wegen eines Wasserschadens ein paar Tage auswärts verbringen muss. In den nächsten drei Wochen sind wir leer.»

Auch Schmidiger fordert: «Der Bund muss der stark gebeutelten Hotelbranche helfen.» Das «Felmis» hat 28 Zimmer und 14 Angestellte, die zurzeit in Kurzarbeit sind. «Wir können den Betrieb nur aufrechterhalten, weil wir ein Familienbetrieb sind», sagt Schmidiger. «Zu viert teilen wir uns zurzeit die Aufgaben.»

«Des Balances» ist am Wochenende fast ausgebucht

Einigermassen gut durch die Krise kommt das Hotel Des Balances in der Luzerner Altstadt. «Es geht uns den Umständen entsprechend gut», sagt Direktor Peter Büsser:

«Am Wochenende sind wir jeweils fast ausgebucht, während der Woche zu rund einem Drittel.»

Er führt dies vor allem auf die prominente Lage direkt an der Reuss, einen guten Service sowie Mund-zu-Mund-Propaganda zurück. Die meisten Hotelgäste stammen aus der Westschweiz. «Viele besuchen Luzern zum ersten Mal und sind begeistert von unserer Stadt», sagt Büsser. Die Coronapandemie hat aber auch ihn hart getroffen. Die ihm gehörenden kleineren Hotels Krone, Le Stelle und Magic an weniger prominenter Lage in der Luzerner Altstadt haben praktisch keine Gäste.