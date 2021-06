Stadt Luzern: Initiative will Airbnb-Angebot einschränken

Tourismus Volksinitiative will Airbnb-Angebot in der Stadt Luzern einschränken Künftig sollen Wohnungen nur noch an maximal 90 Tagen pro Jahr kurzvermietet werden dürfen. Die SP ist einer der Initianten – im Gegensatz zu den Grünen, die eine andere Lösung bevorzugen. Hugo Bischof 21.06.2021, 10.32 Uhr

Symbolbild: PD/www.alamy.com

Gemäss Luzerner Kantonsblatt wird in der Stadt Luzern eine Volksinitiative lanciert mit dem Ziel, das Airbnb-Angebot stärker zu regulieren. Demnach sollen Wohnungen in der Stadt Luzern künftig nur noch an maximal 90 Tagen pro Jahr kurzvermietet werden dürfen. Hinter der Initiative stehen der Mieterinnen- und Mieterverband, die SP und Juso Stadt Luzern sowie Casafair, der Verband für umweltbewusste und faire Haus- und Wohn-EigentümerInnen.