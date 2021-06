Tourismus Wie die Stadt Genua dank einem Obwaldner zu ihrer Rigibahn kam Verkehrspionier Franz Josef Bucher (1834–1906) aus Kerns hat die touristische Erschliessung nicht nur in seiner Heimat, sondern auch in Städten und Regionen im Ausland geprägt. So etwa in Italien. Corina Kolbe 24.06.2021, 18.10 Uhr

Schwarz-Weiss-Aufnahme der Standseilbahn Funicolare Zecca–Righi in Genua. Der Stadthügel wird auch die Genueser Rigi genannt. Bild: PD

Wer die italienische Hafenstadt Genua besichtigt, sollte ihre Hügel nicht links liegenlassen. Von oben geniesst man eine spektakuläre Aussicht über die Dächer der Palazzi bis zum Meer. Touristen aus der Innerschweiz, die mit der Seilbahn hochfahren wollen, reiben sich aber womöglich einen Moment lang die Augen. Sind sie nun schon am Mittelmeer oder noch zu Hause am Vierwaldstättersee? «Funicolare Zecca–Righi» lesen sie auf einem Schild am Eingang zu einer Bahnstation mitten im quirligen Stadtzentrum. Und der Bezug zur Rigi ist hier tatsächlich kein Zufall.

Fast zwei Jahrzehnte nach der Einweihung der Vitznau-Rigi-Bahn 1871 erhielt der umtriebige Obwaldner Hotelier und Verkehrspionier Franz Josef Bucher von der Stadt Genua den Zuschlag für sein wegweisendes Bahnprojekt. Als Unternehmer hatte sich der Bauernsohn aus Kerns längst über seine Heimat hinaus Ansehen erworben. Mit seinem Kompagnon und Schwager Josef Durrer baute er zunächst das Hotel Sonnenberg in Engelberg. Vis-à-vis der Rigi eröffneten sie 1873 auf der Trittalp das Grandhotel Bürgenstock, damals unter dem Namen Hotel Kurhaus. Somit war der Grundstein für die touristische Erschliessung des bis dahin kaum zugänglichen Bürgenbergs gelegt.

1888 folgte das Park-Hotel, 1904 das Palace Hotel. Ein Jahr darauf entstand mit dem Hammetschwand-Lift der höchste Freiluftaufzug Europas, der zu einem Aussichtspunkt in die Höhe von über 1114 Metern führt. Vom Schiffsanleger in Kehrsiten aus konnten Hotelgäste die erste elektrisch betriebene Standseilbahn auf den Bürgenstock nutzen. Auch die Stanserhorn-Bahn, die San-Salvatore-Bahn im Tessin, die Standseilbahn zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt von Lugano sowie die Funiculaire Vevey–Chardonne–Mont-Pèlerin und die Reichenbachfall-Bahn bei Meiringen sind Bucher und Durrer zu verdanken.

Genua wurde wichtiges Wirtschaftszentrum

In Genua witterte Bucher neue Geschäftschancen, denn die Eröffnung des Suezkanals und der Gotthardbahn hatte die Bedeutung der Hafenstadt als Wirtschaftszentrum weiter gestärkt. Mit der Inbetriebnahme der Bahnstrecke über die Alpen 1882 kamen auch Feriengäste schneller nach Italien. Der Schweizer Tourismuspionier kaufte kurz darauf das luxuriöse Grand Hotel de la Méditerranée im Kurort Pegli. In dem ehemaligen Palast der Adelsfamilie Lomellini trafen sich vor allem wohlhabende Italiener, Engländer, Deutsche, Russen und Amerikaner, um die Winter bei milden Temperaturen zu verbringen. Bereits Ende der 1850er-Jahre wurde dort der erste Badebetrieb an der ligurischen Küste zwischen Menton und La Spezia aufgenommen.

Unter Bucher, der die Hotelsparte seiner Firma leitete, wurde das Haus zur modernsten Herberge an der Riviera – es verfügte über Aufzug, elektrisches Licht, Zentralheizung und Privatstrand. 1884 liess er in dem grossen Park die von dem Schweizer Architekten Heinrich Meister entworfene Dépendance «Villa Helvetia» bauen, in der sich auch Lungenkranke erholen konnten. Zu den illustren Urlaubern zählten im Laufe der Jahre deutsche Prinzen, Mitglieder des italienischen Königshauses Savoyen, der Librettist und Komponist Arrigo Boito, der Dichter Alfred de Musset oder die Schriftstellerin George Sand.

«Genueser Rigi» als Ausdruck tiefer Verbundenheit zur Heimat

In Genua beteiligten sich die Schweizer Unternehmer am Ausbau des elektrifizierten Strassenbahnnetzes. Das Fischerdorf Pegli war nun von der Stadt aus in knapp 20 Minuten zu erreichen. Früher hatte ein «Rösslitram» anderthalb Stunden gebraucht. Nach einigen Jahren verkaufte Bucher die Strecken für eine Million Lire – eine Summe, die damals einer Million Schweizer Franken entsprach. Um den Hotelgästen eine neue Attraktion zu bieten, planten Bucher und Durrer in Genua eine Seilbahn, die vom Zecca-Platz auf den gegenüberliegenden Hügel führen sollte.

Das Villenviertel Castellaccio benannten sie daraufhin nach der Schweizer «Königin der Berge». Bucher sprach stolz von seiner «Genueser Rigi» und zeigte so eine tiefe Verbundenheit mit der Heimat. Im Italienischen wurde «Rigi» zu «Righi». Die Standseilbahn, die auf einer Strecke von rund 1,4 Kilometern 279 Höhenmeter überwindet, wurde in zwei Abschnitten jeweils 1895 und 1897 fertiggestellt. Die deutsche AEG beteiligte sich ebenfalls an der Finanzierung.

«Signor Subito» starb 1906 in Kairo

Nach der Auflösung der gemeinsam mit Durrer geführten Firma war Bucher ab 1895 allein für die Hotels und Bergbahnen verantwortlich. Im Laufe seiner Karriere übernahm er zahlreiche Luxusherbergen, unter anderem das Hotel de l'Europe und das Hotel Palace in Luzern sowie die Hotels Minerva und Quirinal in Rom. Seine Schweizerische Hotelgesellschaft stieg zum weltweiten Marktführer auf. Kurz vor der Einweihung des neuerbauten Hotels Semiramis in Kairo starb er 1906 an einem Herzleiden. Bucher war als rastloser Arbeiter bekannt. Seine Mitarbeiter in Italien nannten ihn nur noch «Signor Subito» – denn «sofort» war eines der wenigen Worte, das er in der fremden Sprache beherrschte.

Die rot lackierten Wagen der Funicolare Zecca–Righi, die auf dem Weg aufwärts erst durch einen Tunnel und dann unter freiem Himmel fahren, werden heute von Touristen ebenso wie von Berufspendlern rege genutzt.

Heute sind die Wagen der Standseilbahn Zecca–Righi rot und verkehren seit den Sechzigerjahren direkt; ein Umsteigen ist nicht mehr nötig. Bild: PD

Nach schweren Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg ging die Bahn erst nach und nach wieder in Betrieb. In den Sechzigerjahren wurde sie grundlegend modernisiert. Für die Passagiere ist die Fahrt seitdem bequemer, denn sie müssen zwischen den beiden Abschnitten nicht mehr umsteigen. Zum 120-jährigen Bestehen der Seilbahn im Jahr 2017 gingen der Verkehrsbetrieb AMT Genova und die Rigibahnen unter Alphornklängen eine Partnerschaft ein. Bei der Feier im Palazzo Tursi trat der frühere SBB-Manager Walter Finkbohner, kostümiert und mit falschem Bart, als «Geist von Franz Josef Bucher» auf und hielt einen erfundenen Monolog.

Seilbahnfahrt als Allegorie des Lebens

Die Seilbahn auf die Genueser Righi hat auch die Fantasie des ligurischen Lyrikers Giorgio Caproni beflügelt. In seinem Gedicht «Stanze della funicolare» («Strophen der Seilbahn») wird die Fahrt zu einer Allegorie des Lebens, vom Mutterleib bis zum Tod. Auf der fiktiven Reise eines einsamen Passagiers durch eine nebelverhangene Landschaft, vorbei an real existierenden Orten wie den roten Festungsanlagen von Castellaccio, gibt es keinen Zwischenhalt. Zu Ehren von Caproni trägt der Platz vor der Endstation auf dem Colle Righi inzwischen seinen Namen.

Giorgio Capronis Text zu dessen Sterbenswunsch wurde am Ascensore di Castelletto Levante, dem reich verzierten Aufzug, verewigt. Frei übersetzt etwa: «Wenn ich mich entscheide, ins Paradies zu gehen, werde ich mit dem Castelletto-Lift hinauffahren.» Bild: PD

Ein poetisches Denkmal setzte Caproni ausserdem dem Ascensore di Castelletto Levante, dem bekanntesten Aufzug Genuas. Verse, in denen er sich eine Fahrt ins Paradies vorstellt, sind auf einer Gedenktafel verewigt. Der mit Jugendstilelementen geschmückte Aufzug, der zu einem der schönsten Aussichtspunkte oberhalb der Stadt führt, wurde Ende 1909 eingeweiht. An dem Projekt war der deutschstämmige Ingenieur Augusto Stigler beteiligt, der einige Jahre am Eidgenössischen Polytechnikum Zürich unterrichtet hatte. Danach ging er nach Mailand, wo er die Maschinenfabrik Officine Meccaniche Stigler gründete. Als Konstrukteur von Fahrstühlen war er bald in der ganzen Welt gefragt.

Der reich verzierte Castelletto-Lift in Genua; schon damals ein beliebtes Ausflugsziel hoch über der Stadt. Bild: PD

In seinem Roman «Il filo dell'orizzonte» («Der Rand des Horizonts») erzählt der Schriftsteller Antonio Tabucchi von einer Fahrt in einem imaginären Transportmittel, halb Seilbahn, halb Aufzug. Anfangs geht es auf Schienen voran, dann steigt das Gefährt über die Dächer hinaus in die Luft auf. Irgendwann hält es an einer Art Bergstation. «Würde man sich nicht umdrehen und das Meer anschauen, könnte man die Illusion haben, in der Schweiz zu sein», schreibt er. Tabucchi, der an der Universität von Genua portugiesische Literatur unterrichtete, verfasste seinen Roman zwar in Italien. Die Idee dazu kam ihm jedoch in Lissabon. So ähnelt die Bahn ebenso der Funicolare Zecca–Righi wie den Seilbahnen, Zahnradbahnen und Aufzügen in der portugiesischen Hauptstadt.

Nikolaus Riggenbachs Einfluss in Portugal

Zu den Verkehrspionieren in Portugal gehörte im 19. Jahrhundert übrigens auch der Schweizer Nikolaus Riggenbach, der Erfinder des Zahnradsystems. Mit den Ingenieuren Ferdinand Adolf Naeff und Olivier Zschokke baute er die Vitznau-Rigi-Bahn, deren 150. Jubiläum gerade gefeiert wird. Neben einer Vielzahl von Projekten auf mehreren Kontinenten entwarf er 1882 eine Wasserballastbahn, die zu der Wallfahrtskirche Bom Jesus do Monte im nordportugiesischen Braga führt. Auch bei Bahnen in Lissabon kam Riggenbachs Zahnradsystem erfolgreich zum Einsatz.