Feuerwehr rückt zu Vollbrand bei Hof in Trachslau aus

Trachslau bei Einsiedeln SZ Feuerwehr rückt zu Vollbrand bei Landwirtschaftsbetrieb aus In Trachslau bei Einsiedeln ist am Montagabend auf einem Hof ein Brand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz. Bote der Urschweiz 20.09.2021, 22.34 Uhr

Das Feuer in Trachslau ist von weit zu sehen. Leserbild Bote der Urschweiz



Gemäss einem Leser des «Boten der Urschweiz» brennt der Stall auf einem Bauernhof am Chlösterliweg in Trachslau lichterloh. Seit 21 Uhr stehen mehrere Feuerwehren im Einsatz. Der Brandplatz liegt in der Nähe des Frauenklosters Au. Eine Stunde nach Brandausbruch war der Stall ein Raub der Flammen geworden. Die Feuerwehrleute setzen alles daran, das Wohnhaus nebenan zu halten. Auf dem Hof steht auch eine Biogas-Anlage. Auch sie blieb bis am späteren Abend unversehrt.Laut dem Schwyzer Polizeisprecher David Mynall gab es nach Wissensstand keine Verletzten zu beklagen. Ob beim Stallbrand Tiere verendet sind, konnte er am Donnerstagabend noch nicht gesagt werden. Auf Anfrage der Luzerner Zeitung etwas später hiess es bei der Kapo Schwyz, dass es nicht danach aussehe, dass Tiere zu Schaden gekommen sind. gh