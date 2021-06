Traktorenwerkstatt Buttisholz: Markus Büchler und seine Oldtimer

Porträt Diese Spezialwerkstatt in Buttisholz nimmt sich ausschliesslich Oldtimer-Traktoren vor In einem Holzschopf hat Markus Büchler als Hobby Traktoren repariert. Inzwischen hat er sich auf diesem Gebiet selbstständig gemacht und beschäftigt einige Mitarbeiter. Roger Rüegger 16.06.2021, 16.59 Uhr

Eine Perle ist der Hagedorn im aktuellen Zustand nicht. Der Ackerschlepper auf dem Vorplatz der Traktorenwerkstatt in Buttisholz wirkt, als hätte man ihn vom Grund eines Sees geborgen. Zwar kleben weder Muscheln noch Algen an dem alten Gerät, dessen Farbe stark aufgebleicht ist, doch der Zahn der Zeit nagte deutlich. Die Reifen und wohl sämtliche Dichtungen sind spröde und pickelhart, der Rost hat dem Material ebenfalls zugesetzt. Wobei die alten Maschinen in der Regel derart massig gebaut wurden, dass etwas Oxidation kaum Schaden anzurichten vermag.

Bild: Pius Amrein (Buttisholz, 27. Mai 2021)

Der Traktor steht aber genau am richtigen Ort, nämlich in der Warteschlange neben einigen anderen Maschinen, die demnächst aufgefrischt werden. Für solche Aufgaben sind Markus Büchler und sein Team die richtigen Ansprechpersonen. Der 45-jährige gelernte Landmaschinenmechaniker ist ein Experte für Oldtimer-Traktoren mit Baujahr 1991 und älter.

Traktoren reparieren als Ausgleich zum Job

Nach mehreren Jahren in der Industrie, unter anderem als technischer Kaufmann oder Projektleiter im Anlagenbau, fand er beruflich zurück zu seinen Wurzeln. Seit rund fünf Jahren repariert er ausschliesslich ältere Zugfahrzeuge oder eben Traktoren in seiner Spezialwerkstatt. Bei unserem Besuch bringt der Handwerker zuerst die Kaffeemaschine wieder in Gang, damit die Protagonisten wach werden für das Gespräch zur Znünizeit. Einen besseren Beweis für seine Vielseitigkeit könnte der Mann kaum erbringen, denn der Kaffee fliesst wieder.

Den Schraubenschlüssel legte Büchler nie wirklich beiseite. 2011 kaufte er seinen ersten Traktor, einen «Fordson Super Dexta», den er in seiner Freizeit revidierte. «Das Reparieren von Traktoren war für mich ein Ausgleich zum Berufsalltag. Ich hatte mir ein kleines Budeli in einem Holzschopf neben meinem Wohnhaus eingerichtet. Mit der Arbeit am Fordson entwickelte sich mein Interesse an der alten Technik neu. Schliesslich packte mich die Oldtimer-Geschichte derart, dass ich mich entschloss, mehr als eine Freizeitbeschäftigung daraus werden zu lassen», beschreibt er, wie seine Leidenschaft gewachsen ist.

Markus Büchler bei der Arbeit an einem David Brown Bild: Pius Amrein (Buttisholz, 27. Mai 2021)

Schritt in die Selbstständigkeit

Als der Holzschopf 2015 abgerissen wurde, zog Büchler mit seinem Werkzeug an die Ober-Allmendstrasse, immer noch in Buttisholz, wo er eine Hobby-Werkstatt einrichtete und ein Jahr später die Traktorenwerkstatt Büchler GmbH gründete. Dort reparierte er die ersten Kundenfahrzeuge, damals noch in Teilzeit. 2018 machte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Er konnte sich nun in seinem Betrieb vollumfänglich den Oldtimern widmen. 2020 zog er in den Neubau am Gewerbering, wo ihm eine grössere Arbeitsfläche zur Verfügung steht. Neu verfügt er auch über Räume für die Lackierung.

An dieser Adresse befinden sich auch eine Werkstatt für Oldtimer-Automobile, ein Motorradmechaniker sowie eine Autogarage. In sämtlichen Betrieben dreht sich also vieles um Motoren, Räder und Elektrik. Die Leute helfen einander aus, wenn sie können.

Bild: Pius Amrein (Buttisholz, 27. Mai 2021)

Büchler hat in seiner blitzsauberen Traktorenwerkstatt zum Beispiel kürzlich einen Prüfstand für Lichtmaschinen und Anlasser installiert. Dieser ist ebenfalls älteren Jahrgangs, wie auch die Drehbank, das Bohrwerk und die Fräsmaschine, die in einer separaten Ecke platziert sind – die Einrichtung passt optisch perfekt zu den Oldtimern.

Derzeit sind drei Traktoren in Bearbeitung. Auffällig ist eine dunkelgraue Maschine mit orangefarbener Haube der Marke David Brown. Sie ist so gut wie fertig. Der Besitzer wurde bereits benachrichtigt. «Dieser Traktor wurde als Flugzeugschlepper benutzt. Es gibt nur ganz wenige dieser Bauart», erklärt Büchler.

Markus Büchler mit dem David Brown, einem seltenen Flugzeugschlepper. Bild: Pius Amrein (Buttisholz, 27. Mai 2021)

Die Arbeiten in seiner Werkstatt sind für ihn und seine Mitarbeiter kurzweilig, da praktisch immer neue Herausforderungen in Form von Fahrzeugen der verschiedensten Marken auf sie warten. Es gilt nicht nur, die teilweise seltenen Traktoren zu reparieren, sondern auch sämtlich Arbeitsschritte zu dokumentieren und zu jedem einzelnen Fahrzeug ein Dossier anzulegen. Mechaniker Thomas Wechsler beschreibt seinen Job so:

«Für mich ist es fast wie Ferien, denn wenn ich freihabe, schraube ich auch meistens an alten Traktoren.»

Neben dem Landmaschinenmechaniker beschäftigt Büchler einen Spengler, der auch Lackiererarbeiten übernimmt, sowie einen Allrounder. Die Traktorenwerkstatt dürfte schweizweit der einzige dieser Grösse sein, die ausschliesslich auf Oldtimer-Traktoren spezialisiert ist. Die Auftragslage lässt es zu, dass das Team demnächst durch einen weiteren Mitarbeiter ergänzt wird.

Die eigenen Traktoren müssen warten

Wer seine alte Zugmaschine hier revidieren lassen will, braucht indes Geduld. «Kleinere Reparaturen können wir vorneweg bewerkstelligen, für grössere Operationen muss man mit Wartezeiten von drei Monaten rechnen», sagt Büchler. Eine umfangreiche Restaurierung inklusive Lackierung und Prüfung bei der MFK nimmt in Buttisholz rund vier Wochen in Anspruch.

Der Traktor-Fan besitzt natürlich selber auch einige Maschinen. Fünf sind es insgesamt, wovon aber im Moment nur zwei fahrbar sind. Diese werden für Ausfahrten benutzt oder sie stehen seinem Bruder für die Feldarbeit zur Verfügung. Die Restauration des eingangs erwähnten Hagedorn wird trotzdem vorerst auf die lange Bank geschoben. «Der Besitzer hatte keine Verwendung mehr dafür. Ich werde demnächst checken, welche Teile sich noch bewegen lassen, und irgendwann beginne ich mit der Zerlegung.»