Verkehr: Vor 60 Jahren fuhr das letzte Tram durch Luzern

Trams statt Busse Strassensanierung legt Luzerns Tramgeschichte wieder frei Vor 60 Jahren fuhr das letzte Tram durch Luzern. Doch die Spuren sind noch nicht ganz verschwunden: Bei der Fluhmühle ist derzeit ein 100 Meter langes Tramgleisstück zu sehen. 24.09.2021, 11.30 Uhr

Von 1899 bis 1961 fuhren in der Stadt Luzern Trams. Bild: VBL/ www.vbl.ch

Luzern war mal eine Tramstadt: Davon zeugen zum Beispiel alte Schienen, die man einfach mit Strassenbelag überbaut hat. Immer mal wieder wird die Tramvergangenheit der Stadt Luzern sichtbar: Aktuell etwa bei der Fluhmühle, wo bei Sanierungsarbeiten der Hauptstrasse ein rund 100 Meter langer Schienenabschnitt freigelegt wurde:

Bei der Fluhmühle wurde bei Belagsarbeiten ein Stück Tramgleis unter der Strasse freigelegt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 20. September 2021)

Bis 1959 fuhren hier Trams von Luzern nach Emmenbrücke-Central. Wenn die Strasse denn neuen Belag erhält, wird nichts mehr von Trams zeugen.

Es gibt aber auch einen permanenten Zeugen von Luzerns Tramgeschichte: Auf der Bahnhofstrasse vor dem Luzerner Theater lugt ein kleines Stück Schiene aus dem Belag. Die Linie ab Bahnhof Luzern nach Emmenbrücke führte bis 1927 eingleisig entlang der Reuss vorbei am Theater und danach weiter durch die schmale Bahnhofstrasse und in die Pfistergasse.

Das allererste Tram in Luzern fuhr am 7. Dezember 1899, also vor rund 122 Jahren. Anders als in anderen Schweizer Städten waren die Trams von Anfang an elektrisch angetrieben, anderswo stammten die nötigen PS fürs Vorwärtskommen noch von Pferden. Es gab zwei Linien: Kriens–Bahnhof–Maihof und Emmenbrücke–Bahnhof–Halde.

Billett für 15 Rappen

Das Einzelbillett kostete bis nach dem Ersten Weltkrieg 15 Rappen, wie in der VBL-Zeitung vom April 2018 nachzulesen ist. Dort steht auch, wie viele Fahrgäste mit der Luzerner Trambahn 1949 fuhren: 10,19 Millionen Personen. Die Trolley- und Autobusse, die es zu dieser Zeit auch schon gab, beförderten je 2,5 Millionen Fahrgäste. Zum Vergleich: 2019 beförderten die VBL insgesamt etwas mehr als 50 Millionen Fahrgäste.

Doch in den 1950er-Jahren hatten die Trams einen immer schwierigeren Stand, berichtet die VBL-Zeitung weiter: Sie kamen in die Kritik, weil sie den zunehmenden Individualverkehr behindern würden. Ein weiteres Argument – aus heutiger Sicht ein abenteuerliches Projekt: Die Tramgleise stünden einer Autobahn im Weg, die über den Pilatusplatz führen sollte.



Männer schaffen Tram ab

Und so musste die Stimmbevölkerung an die Urne; diese übrigens war damals rein männlich, Frauen durften nicht wählen und abstimmen. Mit 7637 Ja- zu 3105 Nein-Stimmen entschied sie, den Trambetrieb abzuschaffen. Am 11. November 1961 fuhr letztmals ein Tram durch die Stadt, und die Tramgeschichte Luzerns endete nach 62 Jahren.

Wie Luzern wieder zur Tramstadt gemacht werden könnte, wurde 2014 in einer Studie untersucht. 900 Millionen Franken hätte es gekostet, eine Tramlinie in der Agglomeration zu bauen, auch die jährlichen Kosten gegenüber dem Bussystem wären doppelt so hoch gewesen. Ein Umstieg aufs Tram sei politisch und wirtschaftlich nicht machbar, hiess es aus dem Stadthaus. Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) wurde von der Luzerner Zeitung damals so zitiert: «Aus heutiger Sicht war es vor über 50 Jahren ein Fehler, den Trambetrieb einzustellen.»

«Es nützt nichts, dem früheren Tram nachzutrauern»

Auch heute noch ist Borgula der Meinung, dass «ein Tram wegen seines eigenen Trassees eine interessante ÖV-Variante wäre», wie er sagt. Es nütze aber nichts, «dem früheren Tram nachzutrauern». Ein Tram in Luzern wieder einzuführen, halte er für unrealistisch, aus räumlichen, finanziellen und politischen Gründen. «Wir setzen darauf, das heutige ÖV-System mit Bussen und Eisenbahn weiter zu verbessern und mittels Verkehrsdrehscheiben mit allen Verkehrsträgern gut zu verknüpfen.»

Den Tramfans bleiben immerhin die Schienen, die ab und an freigelegt werden. Und dann kommt wieder Belag drauf und es fahren Busse drüber.