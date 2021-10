Öffentlichkeitsprinzip hat gute Chancen in Sursee

Das Luzerner Stadtparlament hat im Frühjahr 2018 die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips beschlossen. Seither stockt das Projekt allerdings. Grund waren Corona und der Abgang des früheren Stadtschreibers, wie «zentralplus» berichtete.

Nun geht es vorwärts. «Zurzeit werden unter Beizug eines externen Experten die Grundlagen für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips erarbeitet», sagt der stellvertretende Stadtschreiber Daniel Egli auf Anfrage. Dieses soll per 1. Januar 2023 in Kraft treten. Anders als in Sursee muss das Öffentlichkeitsprinzip aller Voraussicht nach nicht vors Volk. Nach heutigem Kenntnisstand brauche es keine Änderung der Gemeindeordnung, so Egli. Dies werde man aber noch vertieft prüfen.

Kanton: Neuer Anlauf ist vielversprechend

Vorwärts geht's auch beim Kanton Luzern, der als einziger Kanton noch kein Öffentlichkeitsprinzip kennt. Im Juni hat die Staatspolitische Kommission die Einführung der gläsernen Verwaltung per Motion verlangt. Der Regierungsrat befürwortet das Anliegen schon länger. Im Parlament hatte die Einführung bisher aber keine Chance: Die bürgerlichen Parteien stimmten zuletzt 2018 dagegen. (jon)