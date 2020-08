Transparente Vormieten: Luzerner Mieterverband lanciert Abstimmungskampf zur Initiative Überrissene Mietzinsen verhindern und faire Mietverhältnisse schaffen: Das möchte der Luzerner Mieterverband mit seiner Initiative erreichen, über die am 27. September abgestimmt wird. Möglich machen soll es ein einfaches Formular. Niels Jost 19.08.2020, 13.25 Uhr

Wer in eine neue Wohnung zieht, soll erfahren, wie viel der Vorgänger für dieselben vier Wände bezahlt hat. Damit werde Transparenz geschaffen, das Vertrauen zwischen Vermieter und Mieter gestärkt und Mietzins-Exzesse verhindert, wie die Initianten von «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!» am Mittwoch aufzeigten. Die kantonale Vorlage kommt am 27. September an die Urne. Initiiert wurde sie vom Mieterinnen- und Mieterverband (MV) Luzern, Uri, Nid- und Obwalden.