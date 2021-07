Transparenz Luzerner Politiker und Parteien sollen ihre Budgets offenlegen müssen Bei nationalen Wahlen und Abstimmungen wird es bald mehr Transparenz über Geldflüsse von Politikern und Komitees geben. Für die Luzerner Regierung ist das bis jetzt kein Thema. Das könnte sich ändern: Ein neuer Vorstoss verlangt Regeln zur Politikfinanzierung. Lukas Nussbaumer 05.07.2021, 05.00 Uhr

National- und Ständerat haben sich geeinigt: Spenden von mehr als 15'000 Franken für eine nationale Partei, einen Wahlkampf oder für Abstimmungskampagnen auf eidgenössischer Stufe müssen öffentlich deklariert werden. Und die im Parlament vertretenen Parteien werden verpflichtet, Beiträge ab 50'000 Franken für nationale Kampagnen offenzulegen.

In der Transparenzinitiative waren die Grenzwerte bei 10'000 beziehungsweise 100'000 Franken angesetzt, also einmal tiefer und einmal höher. Der vom Parlament gefundene Kompromiss war für das Initiativkomitee Grund genug, das Volksbegehren zu Gunsten des inzwischen verabschiedeten Gegenvorschlags zurückzuziehen.

Motion stösst auch bei Grünen und GLP auf Unterstützung

Mehr Transparenz in der Politikfinanzierung auf nationaler Stufe ist zwar gut und recht, sagt sich die Willisauer SP-Kantonsrätin Anja Meier. Doch das genüge nicht – es brauche auch im Kanton Luzern Regeln darüber, wer wem Geld spende und dadurch am Erfolg eines Anliegens oder einer Kandidatur interessiert sei. Deshalb hat Meier nun eine Motion eingereicht, die von vielen ihrer Fraktionskolleginnen und -kollegen, aber auch von Mitgliedern der Grünen und der GLP mitunterzeichnet wurde.

Anja Meier (SP), Willisau. Bild: PD

Finanzielle Ressourcen würden in unserer direkten Demokratie eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, ja sie seien «ein zentraler Faktor für die Sichtbarkeit von Kampagnen, für die Meinungsbildung und somit auch indirekt für den Ausgang an der Urne», ist die seit September 2020 im Kantonsrat politisierende Studentin der Europawissenschaften überzeugt. Mindeststandards für Transparenz in der Politikfinanzierung seien «eine unabdingbare Voraussetzung für einen fairen und demokratischen Wettbewerb der politischen Ideen».

Höhe der offenzulegenden Summen ist offen

Wo die finanziellen Grenzen für die von ihr geforderten Mindeststandards liegen sollen, lässt die 23-Jährige in ihrer Motion offen. Sie macht aber Vorschläge, wie eine kantonale Gesetzesgrundlage auszusehen hat. So sollen im Kantonsrat vertretene Parteien jährlich ihre Bilanz und Erfolgsrechnung offenlegen müssen, inklusive Beträge und Herkunft von Geld- und Sachzuwendungen ab einer bestimmten Höhe. Weiter sollen Parteien sowie natürliche und juristische Personen, die sich in relevanter Weise an kantonalen Wahl- oder Abstimmungskampagnen beteiligen, ihr Kampagnenbudget offenlegen müssen – vor dem Wahl- oder Abstimmungsdatum. Auch Kandidatinnen und Kandidaten für Kantonsrats- und Regierungsratswahlen sollen ihr Kampagnenbudget inklusive Herkunft der Mittel öffentlich machen müssen. Ausserdem seien Kontrollen und Sanktionen bei einer Missachtung der Offenlegungspflicht festzulegen.

Doch warum nennt Meier in ihrem Vorstoss keine konkreten Summen? So, wie das in der eidgenössischen Transparenzinitiative sowie vom National- und Ständerat gemacht wurde? Oder in der Zuger Transparenzinitiative, ergriffen von den Jungen Alternativen, welche die Offenlegung von Firmenspenden ab 1000 Franken und Spenden von Privaten ab 5000 Franken fordern? Weil das im Rahmen eines politischen Prozesses passieren solle, sagt Meier. Und präzisiert auf Nachfrage hin, bei kantonalen Wahlen und Abstimmungen müssten die Grenzwerte tiefer angesetzt werden als auf nationaler Stufe, beispielsweise bei 5000 Franken pro Spenderin oder Spender. «Ab diesem Betrag geht im Kanton Luzern das Interesse der Öffentlichkeit, zu wissen, woher die Spende kommt, dem Recht auf Privatsphäre eindeutig vor», findet das Mitglied der Staatspolitischen Kommission.

Laut Meier wäre ein Luzerner Offenlegungsreglement mit geringem administrativem Mehraufwand verbunden:

«Parteien führen ohnehin Bilanz, und die Zahl der Grossspenden ist überschaubar.»

Ersteres ist unbestritten, zweiteres hat die Regierung Anfang dieses Jahres in einer Antwort auf eine Anfrage Meiers bestätigt: Spenden von über 5000 Franken werden von natürlichen Personen im Kanton Luzern pro Jahr nur zwischen 50 und 80 Mal von den Steuern abgezogen; der Mittelwert liegt bei etwa 400 Franken. Insgesamt werden laut Regierung im Kanton Luzern von natürlichen Personen Jahr für Jahr Spenden an Parteien in der Höhe von rund zwei Millionen Franken abgezogen. Eine kantonale gesetzliche Grundlage für Transparenz in der Politikfinanzierung sei jedoch «aktuell nicht geplant», führte die Exekutive weiter aus.

Den Bürgerlichen gehen die linken Forderungen zu weit

Damit sind die Fraktionschefs von CVP, FDP und SVP einverstanden. Sie hätten den Vorstoss von Meier denn auch nicht unterschrieben, wenn sie gefragt worden wären. Adrian Nussbaum (CVP, Hochdorf) sagt auf Anfrage, es solle Spendern genauso freistehen, über ihre Zuwendungen zu informieren, wie das Stimmgeheimnis zu wahren sei.

Adrian Nussbaum (CVP), Hochdorf. Bild: PD

Die verlangte Offenlegung von Bilanz und Erfolgsrechnungen der Parteien gehe «klar zu weit». Zudem bestehe ein «nicht unerhebliches Diskriminierungspotenzial gegenüber Verbänden und Gewerkschaften». Diese hätten oftmals keine Spenden, die ausgewiesen werden müssen, würden dafür aber über grosse Personalressourcen oder Infrastrukturen verfügen. Die CVP setze auf Freiwilligkeit und Selbstregulierung und begrüsse es, dass viele Unternehmen ihre politische Unterstützung bereits offenlegen würden.

FDP-Fraktionschef Georg Dubach bläst ins gleiche Horn:

«Die Forderungen Meiers gehen eindeutig zu weit.»

Schliesslich sei die Privatsphäre ein von der Verfassung garantiertes Grundrecht, und auch die Vereinbarkeit mit dem Datenschutzgesetz sei unklar, denn Informationen über politische Ansichten seien besonders schützenswert, so der Trienger Politiker weiter.

Georg Dubach (FDP).

Bild: Manuela Jans-Koch

SVP-Fraktionschef Armin Hartmann glaubt, die durch den Vorstoss ausgelöste Bürokratie wäre «nicht gerechtfertigt». Von den wenigen Grossspenden dürfte die Mehrheit fixe Abgaben von gewählten Personen an ihre Parteien betreffen, ist der Schlierbacher Ökonom überzeugt. Was dann noch übrig bleibe, sei «weder steuerlich relevant noch dazu geeignet, den politischen Prozess zu beeinflussen». Er habe in den letzten zehn Jahren keinen kantonalen Wahl- oder Abstimmungskampf erlebt, der ressourcenmässig von einer Seite in gefährlichem Mass dominiert worden sei. Deshalb könne auf eine Regelung im Kanton verzichtet werden. «Warten wir die Erfahrungen mit dem Bundesgesetz ab.»

Offenlegungspflicht ohne Kontrollen ist wertlos

Anja Meier weiss, dass es ihre Forderung nach Transparenz im bürgerlichen Lager schwer hat. Dennoch ist sie zuversichtlich:

«Die durch die eidgenössische Initiative verursachte Dynamik hält früher oder später auch im Kanton Luzern Einzug. Schliesslich wurde der Gegenvorschlag auf die nationale Transparenzinitiative in Bern auch von der FDP und der Mitte mitgetragen.»

Die Bedenken von Armin Hartmann, die Umsetzung ihrer Motion würde zu einem nicht gerechtfertigten Ausbau der Bürokratie führen, kann Meier nicht nachvollziehen. Verschiedene Kantone, etwa Genf, Neuenburg oder Freiburg, würden bereits Regelungen kennen. Der Kanton Luzern müsse das Rad also nicht neu erfinden. Auch der Aufwand für die Kontrollen der offenlegungspflichtigen Informationen sei überschaubar, sagt das Vorstandsmitglied der SP-Sektion Willisau. «Sie könnten systematisch von der Verwaltung oder einer unabhängigen Stelle wie zum Beispiel einem Treuhandbüro geprüft werden.» Dass es Kontrollen braucht, steht für sie ausser Frage. «Ohne sie ist jede Pflicht zum Offenlegen von Spenden wertlos.»