Bühnentänzerin: Neu gibt's in Luzern die Fachrichtung Musical

Traumberuf Von Luzern auf die grossen Musical-Bühnen der Welt – eine neue Ausbildung bereitet darauf vor Seit einem Monat sind Ayla Holdener und Zoe Walz auf dem Weg zur Bühnentänzerin EFZ Fachrichtung Musical/Show. Das neu lancierte Angebot in Luzern füllt eine Lücke im Schweizer Ausbildungssystem.

Das Ziel sind die grossen Bühnen der Welt. Doch gestartet wird bequem auf dem Rücken liegend. Nach einiger Zeit bewegen die 15 jungen Frauen und der junge Mann ihre Finger langsam im Kreis. Sie wärmen sich auf, während ihr Tanzlehrer ihnen Anweisungen auf Englisch gibt. Mit fliessenden Tanzschritten bewegen sich die Lernenden scheinbar mühelos durch den Tanzsaal der Musical Factory neben dem Luzerner Eisfeld.

Die 17-jährige Luzernerin Zoe Walz und die 15-jährige Schwyzerin Ayla Holdener gehören zur Klasse. An der Musical Factory lernen sie das Handwerk, um später tanzend, singend und schauspielend ihr Geld zu verdienen. Das besondere daran: Sie sind die schweizweit ersten, welche die vierjährige Ausbildung Bühnentänzer/in EFZ Fachrichtung Musical/Show absolvieren. Bislang gab es nur in Basel und Genf die Fachrichtungen Klassischer und Zeitgenössischer Tanz. Acht Kantone sind in der Klasse vertreten.

Jahrelanges Training und grosse Träume

Für das Gespräch dürfen Walz und Holdener den Unterricht verlassen. Die beiden jungen Frauen sitzen in der kleinen, aber gemütlich eingerichteten Küche der Musical Factory und erzählen von ihren grossen Träumen, einmal auf der Bühne, vielleicht sogar am New Yorker Broadway aufzutreten.

Die beiden haben den Start ihrer Ausbildung genossen, doch die ersten Wochen waren eine Herausforderung. Sie litten am ganzen Körper an Muskelkater. Dies, obwohl beide bereits zuvor intensiv trainierten. Holdener singt schon lange, hat eine Talentklasse in Schwyz besucht und bereitete sich an der Musical Factory für die Eignungsprüfung zur Bühnentänzerin EFZ vor.

Zoe Walz ist seit längerem an der Musical Factory und leitet heute sogar Tanzgruppen.

Walz trainierte vierzehn Stunden in der Woche, entschied sich nach der obligatorischen Schule aber zunächst für eine KV-Lehre. Sie sagt: «Ich merkte aber ganz schnell, dass das nichts für mich ist.» Eine Woche vor der Aufnahmeprüfung meldete sie sich an. Sie setzte sich gegen 50 Mitbewerber durch und gehört nun zu den 16 Auszubildenden.

Wunsch nach mehr Anerkennung

Gesucht sind an der Musical Factory Multitalente, denn Walz und Holdener werden in unterschiedlichen Tanzrichtungen von Ballett bis Hip-Hop, in Gesang und Schauspiel geschult. Sie werden nicht zur Solotänzerin ausgebildet, sondern zu Ensemblemitgliedern. Mögliche Engagements nach dem Lehrabschluss sind in Musical-Produktionen, in Filmen, in Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen oder in Werbespots zu finden.

Auf dem Weg dorthin werden die beiden von ihren Eltern unterstützt. Walz sagt: «Besonders meine Mutter ist stolz, dass ich dafür brenne.» Sie möchte später vielleicht im Ausland weitere Ausbildungen absolvieren. Holdener kennt hingegen in ihrem weiteren Bekanntenkreis Leute, die erwarten, dass sie zuerst einen «Brötli-Job» lerne. Sie sagt:

«Ich wünsche mir, dass mein Beruf mehr Anerkennung bekommt.»

Die 15-Jährige absolviert gleichzeitig die Berufsmatura, «um mehr Türen offen zu halten», wie sie sagt. Dafür fehlt sie an drei Halbtagen in der Musical Factory und muss den verpassten Unterricht teilweise nachholen. Ihr Plan ist, später Sologesang zu studieren. Manchmal denkt Holdener sogar an die Zeit nach den internationalen Bühnen:

«Nach einer Verletzung kann die Karriere schnell vorbei sein.»

Sie sieht sich dann in der Regie oder Assistenz, die sie bereits bei einem Engagement im Luzerner Theater kennen lernte. Walz macht sich hingegen noch wenig Gedanken. Mit der Ausbildung zur Bühnentänzerin habe sie vielfältige Möglichkeiten. «Und schliesslich braucht es auf der Bühne auch Grossmütter.» Am liebsten würde sie einmal eine eigene Tanzschule eröffnen, ähnlich der Musical Factory.

Zu wenig inländische Fachkräfte

Markus Dinhobl, Lehrer an der Musical Factory und ausführender Produzent der Thuner Seespiele, sagt:

«Wenn ich gestandenen Bühnenleuten von unserer neuen Ausbildung erzähle, sagen viele, dass sie genau das auch gerne vorgängig gelernt hätten.»

Die neue Ausbildung garantiere zwar keinen sicheren Job, aber die Lernenden ganzheitlich auf die herausfordernde Situation vorbereiten, sagt er. Dabei geht es auch um Fragen wie: Wo melde ich mich bei einer Produktion ab, wenn ich krank bin? Was ist der Unterschied zwischen verschiedenen Verträgen? Wie gehe ich damit um, wenn ich einmal arbeitslos bin?

Denn bei Bühnenshows auf Deutsch oder Englisch ist die Konkurrenz gross. «Für eine Produktion mit 30 Rollen erhalten wir durchschnittlich 500–800 Bewerbungen», sagt Markus Dinhobl. Bei schweizerdeutschen Aufführungen verringere sich die Anzahl Bewerbungen aber auf 80. Das zeige:

«Es gibt viel zu wenig Schweizer Profis.»

Dass es in der Schweiz an genügend qualifiziertem Nachwuchs fehlt und viele Musical-Stellen in der Schweiz mit ausländischen Fachkräften besetzt werden, heisst es auch von Seiten der Dienststelle für Berufs- und Weiterbildung im Kanton Luzern.

Ein Grund dafür ist, dass Schweizer Musical-Darsteller bislang im Ausland ein Studium absolvieren mussten – in Deutschland, Österreich oder gar Grossbritannien. Die Semestergebühren für diese mehrjährigen Ausbildungen sind hoch. Die Luzerner Dienststelle für Berufs- und Weiterbildung begrüsst deshalb die neue Ausbildung, da die Jugendlichen so «nicht alles auf eine Karte setzen» müssen.

Für Dinhobl hat die Ausbildung «ein Vakuum» gefüllt bei der Förderung junger Talente. Er begrüsst, dass die neue Ausbildung bereits nach der dritten Sekundarstufe besucht werden kann und nicht erst auf Hochschulstufe angeboten wird. Denn je früher mit dem intensiven Tanztraining begonnen werde, desto besser.