Tresor geknackt: Einbruch bei «Ottos» in Sursee Beim Detailhandelsunternehmen Ottos in Sursee wurde am Samstagabend eingebrochen. Mehrere tausend Franken wurden gestohlen. 16.03.2020, 12.14 Uhr

Diebe haben am Samstagabend gegen 23 Uhr ein Tor des Firmengebäudes von «Ottos» in Sursee aufgebrochen und sind in das Gebäude eingedrungen, schreibt die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung.