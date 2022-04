67-Jähriger in Triengen von Traktor überrollt

Todesfall Medizinisches Problem: 67-Jähriger in Triengen von Traktor gestürzt Am Mittwoch kam es zu einem Unfall mit einem Traktor. Ein 67-Jähriger verstarb noch auf der Unfallstelle. 21.04.2022, 13.55 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Triengen. Bild: Roger Grütter

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Triengen ein tödlicher Traktorunfall. Der betroffene 67-Jährige dürfte dabei aufgrund einer medizinischen Ursache von einem Traktor gestürzt und von diesem überrollt worden sein, wie die um 15 Uhr benachrichtigte Polizei in einer Mitteilung schreibt.