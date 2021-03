Triengen Dieses Paar hat sich mit zwölf Frachtcontainern den Traum von Wohnen und Arbeiten unter einem Dach erfüllt Zwei Verrückte sind Nik Wapf und Karin Lanz nicht. Ihre Idee, Arbeitsplatz, Hobby und Wohnung unter einem Dach zu realisieren, hingegen schon. Aber sie taten es, und wie. Text: Roger Rüegger | Bilder: Nadia Schärli 13.03.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Einrichtung einer Küche zerbrechen sich Leute den Kopf, wo Kühlschrank, Herd und Spüle platziert werden. Karin Lanz und Nik Wapf hatten bei ihrer Wohngestaltung etwas grössere Entscheidungen zu treffen. Etwa, wo Küche oder Badezimmer grundsätzlich hingestellt werden sollen.

Nik Wapf und Karin Lanz vor der Küche in ihrem Traumhaus.

Bilder: Nadia Schärli (Triengen, 16. Februar 2021 )

Der Architekt und die Floristin/Dekorateurin haben ihre Räume nicht gemauert, sondern sie setzten diese in Form von Frachtcontainern in die Wohnung. Wobei Wohnung stark untertrieben ist: Das Paar hat in der Gewerbezone in Triengen einen Stahlbau mit Autowerkstatt, Sattleratelier, Büro und Arbeitsflächen sowie dem eigentlichen Wohnbereich hingestellt.

«Wir träumten davon, die Bereiche Wohnen, Werkstatt und Büro unter einem Dach zu realisieren. Ein Heim mit Containern zu gestalten, war immer mein Wunsch», erzählt der 55-jährige Architekt aus dem solothurnischen Rickenbach. Der Stahlbau auf einer Fläche von 640 Quadratmetern wirkt wie eine gewöhnliche Industriehalle, notabene mit einer breiten Fensterfront.

Die breite Fensterfront ermöglicht den Blick auf die Alpen.



Erst beim genaueren Betrachten fällt der Sitzplatz auf. Dieser besteht aus einem Frachtcontainer, dessen Vorderseite auf drei Viertel der Länge offen ist. Ein Tisch mit Stühlen, eine Feuerstelle und ein Gestell bilden das Interieur. «Wir zogen tagelang die Flex durch den Stahl der Container und mussten diverse Verstärkungen anbringen», sagt Wapf.

Der Stahlbau mit den Containern vor und über dem Haupteingang und dem Sitzplatz im Hintergrund. Bild: PD

Weitere Container finden sich vor und über dem Haupteingang und einer dient im Zentrum der Wohnung als Treppenhaus für die Wendeltreppe, die auf die Dachterrasse führt. Er steht hochkant, man wähnt sich bei Karls Kühne Gassenschau.

Der hochkant gestellte Container bildet das Treppenhaus – links das Badezimmer.



Das Konzept zieht sich wie ein roter Faden durch das Gebäude. Beim Betreten der Wohnung steht man vor einer zweiflügligen Stahltür. Dahinter verbirgt sich eine mit Schuhen, Jacken und Hüten ausgestattete, begehbare Garderobe. Auch hier wurde zu Gunsten eines Containers auf Maurerarbeiten verzichtet.

Von der Idee bis zur Umsetzung des Baus benötigten Lanz und Wapf ein robustes Nervenkostüm. Wie bei Bauvorhaben üblich, galt es auch in Triengen, Hürden zu meistern. Angefangen beim Landerwerb. «Wir suchten zwei Jahre gemeinsam nach einem Grundstück», schildert Wapf. An Ostern 2016 sahen sie sich den Bauplatz in der Nähe des Flugplatzes an. «Wir waren überwältigt von der positiven Energie, die von diesem Platz ausging. Ganz zu schweigen von der Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Vom Flugplatz her näherte sich ein Doppeldecker, besser geht’s nicht. Das sollte unser Platz sein», erinnert sich Lanz.

Doch so einfach erfüllen sich Träume nicht. Auch ein Handwerker aus dem Dorf interessierte sich für das Grundstück. Trübe Aussichten für Wapf und Lanz – und tatsächlich gab der Gemeinderat dem Einheimischen den Vorrang. «Wir konnten den Entscheid verstehen, aber die Enttäuschung war riesig. Unser Traum brach wie ein Kartenhaus zusammen», sagt Wapf.

Doch er gab nicht auf und wollte sich noch im alten Jahr bei der Gemeinde erkundigen, ob der Kauf zustande kam: «Es war uns zu wichtig. Wir hofften auf ein Wunder.» Dann, Ende November 2016 kam von Seiten der Gemeinde die Anfrage an Wapf, ob noch Interesse bestünde.

Die Freude war riesig. Auf dem Grundstück besteht zwar ein Gestaltungsplan, Wapfs anfängliche Bedenken deswegen erwiesen sich aber als grundlos. «Die Vorgaben deckten sich mit unseren Ideen. Wir planten Minergie-Standard, auch die Heckenbepflanzung zur Wohnzone und die Entwässerung hatten wir so vorgesehen», gibt er einige Beispiele.

Das Baugesuch reichten sie im Juni 2017 ein, die Bewilligung erfolgte im Oktober. Im Januar 2018 ging es mit dem Aushub los. Beim anschliessenden Betonieren langten Wapf und Lanz kräftig zu. Sie krampften, wann immer möglich, selber und sie konnten auf Unterstützung von Freunden und Familie zählen. Diese Art von Baustelle war auch für die Handwerker Neuland. «Die Männer waren begeistert und eilten uns oft ungefragt zu Hilfe, wenn schwere Arbeiten anstanden. Einfach grossartig», sagt Lanz strahlend.

Das Bleiglasfenster im Schlafzimmer holte Karin Lanz aus einem Bauernhaus.



Bei der Einrichtung setzte das Paar auf Upcycling, es gibt kaum neue Möbel. Das Bleiglasfenster des Schlafzimmers holte Lanz aus einem Bauernhaus in Brittnau, das Küchenfenster war beim Eingang des Hotels Anker in Luzern, der Boden der Sattlerei ist eine Bühne des Luzerner Theaters und die Beleuchtung des Büros – Nik Wapf führt eine Niederlassung der Frey Architekten Olten – übernehmen Strassenlaternen.

Bei Bauvorhaben wie diesem ist eine rollende Planung unausweichlich. Die Pläne mussten immer wieder angepasst werden. Der Lehrling, der mit der Aufgabe betreut war, erledigte die Sache bravourös. «Er konnte einem leidtun, weil wir ständig Änderungen vornahmen», sagt Wapf und fügt stolz hinzu, dass der junge Mann die zweitbeste Lehrabschlussprüfung im Kanton Solothurn ablegte.

Die Beschaffung der Container gestaltete sich schwierig. «Wir suchten über ein Jahr. Beim Swiss Terminal in Frenkendorf wurden wir fündig. Dem Sachbearbeiter gefiel unser Vorhaben. Wohl auch, weil er früher in Triengen wohnte», sagt Lanz.

Die Beschaffung der 12 Frachtcontainer gestaltete sich schwieriger als erwartet.



Warum Triengen? «Ich lebte 50 Jahre am Jurasüdfuss. Nun wollte ich in eine andere Region», beschreibt Wapf, der erst nach dem Baustart erfuhr, dass sein Ururgrossvater Schmied und Landwirt in Triengen war. Der Architekt hat die Liebe zum Handwerk, insbesondere zum Alteisen in Form von Auto- und Motorrädern wohl von ihm geerbt. So gehen auch seine Pläne in die Richtung des Vorfahren. «Ziel ist, einen Teil der Werkstatt zu vermieten. Später wollen wir Restaurationen an Oldtimern als Gewerbe betreiben.»

Die Sattlerei befindet sich auf einer Bühne des Luzerner Theaters. Im Hintergrund die Autowerkstatt.



Natürlich haben etliche Einwohner den Bau besichtigt. «Es war cool, wie offen uns die Leute begegneten. So etwas kann man nicht überall hinstellen. Ich glaube, wir haben uns durch unseren Einsatz auf der Baustelle Achtung erarbeitet.» Besonders stolz ist Lanz auf die 84 Tonnen Steine, die sie eigenhändig auf dem Vorplatz verlegt haben. Interessant war die Interpretation einer Frau, die die Baustelle besichtigte. Lanz lacht: «Sie sagte, dass sie sich so freue. Ich dachte, das ist jetzt nett und fragte, worauf sie sich denn so freue. Und sie: Na auf den Ausgang, hier entsteht doch eine Bar?»