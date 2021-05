Trotz Corona Auf die Plätze, fertig, schwimm: Die zehnte Ausgabe der Luzerner Seeüberquerung findet statt Der Verein Seeüberquerung Luzern hat entschieden seinen Jubiläumsanlass durchzuführen. Am 22. August findet der Breitensportanlass zum zehnten Mal statt. Das Anmeldeportal wird am Samstag eröffnet. Die letzten Jahre war der grösste Wassersportanlass im Vierwaldstättersee jeweils vorzeitig ausgebucht. 07.05.2021, 15.06 Uhr

Das war die letzte Seeüberquerung vor Corona: Die Schwimmer starten beim Lido Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 18. August 2019)

(stg) In diesem Jahr soll es wieder eine Seeüberquerung in Luzern geben. Das teilt der Veranstalter Verein Seeüberquerung Luzern am Freitag mit. Das letztjährige Jubiläum habe bereits aufgrund der allgemeinen Lage abgesagt werden müssen. In diesem Jahr hoffe nun der Veranstalter, dass die Schweiz sich in der Stabilisierungsphase des 3-Phasen-Modells des Bundesrates befinden wird. In dieser sollen wieder grössere Sportveranstaltungen mit entsprechenden behördlichen Auflagen durchgeführt werden können.