Trotz Corona: Bei Jubla und Pfadi ist die Vorfreude auf den Lagersommer gross Die Organisatoren der Sommerlager trotzen Corona: Zur Freude der Kinder findet ein Grossteil der geplanten Veranstaltungen statt. Sowohl die Pfadi als auch die Jubla Luzern befinden sich in den Startlöchern. Simon Mathis 19.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Szenen wie diese von 2019 sind auch dieses Jahr denkbar: Während der Aktivitäten ist Körperkontakt zwischen Kindern erlaubt. Die Zwei-Meter-Regel gilt allerdings zwischen Leitern und Kindern. Bild: PD/Ad Astra Sarnen (Disentis, 25. Juli 2019)

Die Coronakrise hat die Planung der Sommerlager durcheinandergewirbelt. Lange Zeit tappten die Organisatoren im Dunkeln, Ende Mai kam dann schliesslich die Bestätigung des Bundes: Die Lager dürfen stattfinden! Mittlerweile liegen auch die Schutzkonzepte der Jugendvereine Pfadi und Jungwacht Blauring (Jubla) vor. Eine Umfrage bei Luzerner Veranstaltern zeigt: Die Vorbereitungen vieler Lager laufen auf Hochtouren, die Vorfreude auf den Lagersommer ist trotz Corona ungebrochen. Das zeigt auch ein Blick auf die Anmeldungen für den Lagerdraht unserer Zeitung: 229 Lager haben sich bereits angemeldet.

Keine Absagen bei der Pfadi Kanton Luzern

Die geplanten Lager der Pfadi im Kanton Luzern finden alle statt, wie Kantonsleiterin Jantine Bucher (Pfadiname Tikki) auf Anfrage sagt. «Wir rieten allen unseren Abteilungen, während der Coronazeit fleissig zu planen», so Bucher. «Das hat sich nun ausgezahlt – und wir freuen uns nun umso mehr auf den Lagersommer, den Höhepunkt des Pfadijahres.» Die Planung habe den Leitern grosse Flexibilität abverlangt. «Da wir während der Lager öffentliche Orte meiden werden, entfallen Besuche in Badis oder Museen, da mussten wir schnell Alternativen finden.»

Die Pfadi Emmenbrücke führt ihr Lager in den Kanton Aargau wie gehabt durch. Mit dabei sind voraussichtlich 40 Kinder. «Wir haben das Lager während der Coronanotlage so weit wie möglich geplant», erzählt Pfadileiterin Sophie Halfmouw. «Als wir das Okay vom Bund erhielten, war klar, dass wir die Sache durchziehen.» Eine Neuerung sei die Anreise per Velo, um den Abstand besser einhalten zu können. «Das haben wir bei Sommerlagern bis jetzt noch nie gemacht.» Die Kinder freuen sich laut Halfmouw sehr.

Lagerdraht: Jetzt anmelden Die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben bieten den Lagern der Zentralschweizer Vereine und Schulen auch in diesem Sommer eine grosse Plattform: Im sogenannten Lagerdraht berichten wir ab dem 4. Juli täglich im Telegrammstil über die zahlreichen Lager – und zwar sowohl in der gedruckten Ausgabe als auch auf unserer Website. Anmeldungen für den Lagerdraht werden bis am 30. Juni 2020 entgegengenommen. Nebst den täglichen Telegrammen können Lager auf www.luzernerzeitung.ch/lagerdraht ihre eigene Fotogalerie publizieren und Videos hochladen. Zudem gibt es einen Foto- und Videowettbewerb. Bei Fragen gibt Elisabeth Portmann, Telefon 041 429 53 16, lagerdraht@lzmedien.ch, Auskunft. (sma)



Auch die Pfadi Reuss Luzern hat mit den Lagervorbereitungen lange vor dem offiziellen Segen des Bundes begonnen. «Uns war klar, dass wir erst kurz vor dem Lager wissen werden, ob es überhaupt stattfinden kann», sagt Lagerleiter Pascal Schär. «Jetzt sind wir alle mega froh, dass wir schon bald wieder in den Pfadialltag eintauchen können.» Denn: «Für uns ist das Sommerlager der wichtigste Fixpunkt des Jahres. Weil wir in diesem Jahr noch fast nichts machen konnten, freuen wir uns umso mehr.» Eine gewisse Unsicherheit der Eltern sei zwar zu spüren, aber das Interesse sei ungebrochen. Mehr noch: «Gewisse Eltern haben ihre Kinder dieses Jahr zum ersten Mal angemeldet.» Die Pfadi Reuss Luzern erwartet 35 Teilnehmer auf Pfadistufe und 25 Wölfli.

Schutzkonzepte Die Schutzkonzepte der Jugendverbände Jungwacht und Blauring (Jubla), Pfadi Schweiz oder Jugend und Sport (J+S) sind unterschiedlich formuliert, umfassen aber ähnliche Punkte. Sie sehen unter anderem vor, dass … Präsenzlisten geführt werden.

die Teilnehmer symptomfrei ins Lager gehen und Hygieneregeln einhalten.

Körperkontakt zwar während der Aktivitäten erlaubt, aber auf ein Minimum zu reduzieren ist, die Abstandsregeln aber in den Zwischenzeiten unter den Leitern und zwischen Leitern und Kindern einzuhalten sind.

die Anreise mit individuellen Verkehrsmitteln zu bevorzugen ist und bei einer Anreise im öffentlichen Verkehr Schutzmasken bereitstehen müssen.

Desinfektionsmittel in der Lagerapotheke vorrätig sind.

keine Besuchertage durchgeführt werden. (cts)

Trotz Kala-Verschiebung: Die meisten Jubla-Lager finden statt

In einer besonderen Situation befinden sich diverse Jungwacht- und Blauring-Scharen. Denn das Kantonslager (Kala) wurde auf nächstes Jahr verschoben, was die lokalen Gruppen zum kurzfristigen Umdenken zwang. Trotzdem: «Erfreulicherweise haben fast alle Scharen beschlossen, trotz Corona ein Lager durchzuführen», sagt Jubla-Mediensprecher Simon Richmond. Der Jubla Luzern sei zurzeit nur die Absage zweier Lager bekannt. «Die vorherrschende Stimmung ist Vorfreude», so Richmond. «Wir sind uns aber auch der zusätzlichen Verantwortung bewusst, welche die aktuelle Situation mit sich bringt.»

«Wir haben erwogen, ein eigenes Lager auf die Beine zu stellen, uns dann aber aus diversen Gründen dagegen entschieden», sagt Fiona Pfister von der Lagerleitung Blauring und Jungwacht Altishofen. Einer der Gründe sei die Unsicherheit unter den Eltern gewesen – aber auch der Aufwand, in so kurzer Zeit alles Nötige zu organisieren.

Gänzlich auf das Lagergefühl verzichten muss die Schar allerdings nicht: Das Leiterteam organisiert direkt in Altishofen eine Art Mini-Lager. «Wir werden einige Tage im Wald nahe dem Dorf übernachten», so Pfister. Etwa jede zweite Nacht können die Kinder dann jeweils zu Hause schlafen. «Wir finden es gut und richtig, etwas zu machen», hält Pfister fest. «Die Eltern schätzen das auch; die Familien lebten in den letzten Monaten so nahe aufeinander. Und natürlich ist es super, wenn die Kinder mal wieder nach draussen können.»

Die grösste Herausforderung des Schutzkonzeptes sei der Abstand, findet Fiona Pfister. Die Kinder dürfen sich zwar näher als zwei Meter kommen, zwischen Leitern und Kindern gilt die Abstandsregel aber nach wie vor. Beim Essen und Schlafen könne das zur Herausforderung werden. «Wir haben nur eine begrenzte Zahl Zelte», so Pfister. «Bei schlechtem Wetter kann das schon eng werden.» Sie betont aber, dass man die Vorschriften ernstnehme. «Wichtig wird es sein, die Massnahmen stets aufs Neue in Erinnerung zu rufen.» Denn in der momentanen Aufbruchsstimmung sei die Gefahr da, dass Corona vergessen gehe und man die Vorschriften auf die leichte Schulter nehme.

Da müsse man wachsam bleiben. Das soll aber nicht auf Kosten des Spasses gehen. Pfister: «Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden und freue mich auf die Tage im Wald.»

Die Jubla Sempach errichtet ihre Zelte heuer im Kanton Waadt. «Uns war immer klar, dass wir etwas veranstalten werden – sei es das Lager in gewohnter Form oder ein Kurzlager in kleineren Gruppen», sagt Lagerleiter Luca Arnold (Steer). «Die Kinder verdienen es, den Kontakt mit ihren Freunden zu halten.» Die bisher grösste Herausforderung liege in der Kommunikation: Statt an einem Planungsweekend habe man das Lager per Video-Chat vorbereitet. «Da ging das inspirierende Lager-Feeling etwas verloren, aber wir konnten uns immerhin organisieren», so Arnold.

Die Durchführung des Sommerlagers habe bei Kindern und Eltern für positive Rückmeldungen gesorgt. «Wir sind dankbar für das Verständnis und die Spontanität der Eltern», hält Luca Arnold fest. Denn das Team habe mit einer Entscheidung bis Ende Mai warten müssen. Bisher zählt die Jubla Sempach 87 Anmeldungen.



Die Durststrecke während des Lockdowns hat die Jungwacht Sempach – wie viele andere Gruppen – übrigens mit «Homescouting» bestritten: