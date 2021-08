Trotz Corona Kanton Luzern wird für Grenzgänger aus dem Ausland immer beliebter 663 Arbeitskräfte aus dem Ausland waren Ende Juni im Kanton Luzern registriert – 37 mehr als vor zwei Jahren. Die meisten Grenzgänger sind männlich und kommen aus Deutschland. Alexander von Däniken 23.08.2021, 05.00 Uhr

Autobahn-Grenzübergang in Weil am Rhein bei Basel: Immer öfters fahren Arbeitskräfte aus Lörrach bis in den Kanton Luzern. Nicole Nars-Zimmer (25. Januar 2021)

100 Kilometer sind es mit dem Auto von Lörrach in Deutschland nach Luzern. Die Fahrt dauert im Idealfall eine Stunde und 15 Minuten – und ist damit eine Viertelstunde kürzer als von Vitznau nach Marbach. Die Strecke ist also machbar, denken sich wohl auch jene 62 Personen mit Wohnsitz in Lörrach, die per Ende Juni im Kanton Luzern gearbeitet haben. 346 Grenzgänger aus Deutschland sind es insgesamt, wie die aktuelle Grenzgängerstatistik des Bundesamts für Statistik zeigt. Die Deutschen bilden damit die grösste Gruppe der 663 Arbeitskräfte aus dem Ausland, die über den Ausweis G verfügen und im Kanton Luzern arbeiten. Es folgen unter anderem 203 Franzosen, 56 Italiener und 26 Österreicher. 542 Grenzgänger sind männlichen Geschlechts. Es pendeln also rund viermal mehr Männer als Frauen über die Landesgrenzen.

Doch was bedeutet pendeln bei Grenzgängern überhaupt? Einen Grenzgängerausweis können Personen beantragen, die in einem grenznahen EU- oder Efta-Staat wohnen, und deren Dauer ihrer Erwerbstätigkeit in der Schweiz drei Monate überschreitet. In der Regel müssen Grenzgänger mindestens einmal pro Woche an den Wohnort im Ausland zurückkehren. Und in der Regel verrichten Grenzgänger aus Sozialversicherungsgründen nicht mehr als 25 Prozent ihrer Arbeit ausserhalb der Schweiz. Doch dann kam Corona – und damit die Homeoffice-Plicht respektive die Empfehlung, zu Hause zu arbeiten. Bis Ende dieses Jahres verzichten die Schweiz und Deutschland deshalb darauf, die 25-Prozent-Regel konsequent umzusetzen.

Von 178 auf 663 in zehn Jahren

Die Pandemie hat den Grenzverkehr im Kanton Luzern nicht ausgebremst, wie die Zahlen des Bundes zeigen. Im Gegenteil: Im Juni 2019 zählte der Kanton 626 Grenzgänger, die Zahl stieg bis Ende März 2021 auf den vorläufigen Höchststand von 678, ehe sie Ende Juni dieses Jahres leicht auf 663 gesunken ist. Die Entwicklung über einen längeren Zeitraum ist deutlich: Vor zehn Jahren zählte der Kanton Luzern noch 178 Grenzgänger. Seither ist die Zahl also um 272,5 Prozent gestiegen. In der ganzen Schweiz gibt es aktuell 347'748 Grenzgänger; 39 Prozent mehr als im Juni 2011.

Angefragte Wirtschaftsvertreter sind vom Boom der Grenzgänger überrascht. Gaudenz Zemp, Direktor des KMU- und Gewerbeverbands des Kantons Luzern (KGL): «Wir gehen davon aus, dass der Hauptgrund für dieses weite Pendeln die verbesserten Verdienstmöglichkeiten sind. Deshalb wird der Eurokurs eine grosse Rolle spielen. Dieser ist von 1.38 Franken im 2010 auf 1.07 im 2021 gefallen. Das heisst, dass man heute für einen Franken massiv mehr Euro erhält. Das könnte ein Grund für die markante Steigerung sein.» Dass auch die Pandemie die Entwicklung nicht gebremst hat, begründet Zemp damit, dass verhältnismässig wenig Branchen stark betroffen waren. «Die Einführung der Möglichkeit von Homeoffice könnte das Pendeln künftig sogar eher fördern. Wenn man ein, zwei Tage pro Woche zu Hause arbeiten kann, so wird das Pendeln weniger zur Belastung.»

Laut Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern, ist es im Kanton Luzern erst seit 2008 möglich, Grenzgängerbewilligungen auszustellen. Zudem sei 2007 eine Auflage aufgehoben worden, wonach der Arbeitsort maximal 30 Kilometer von der Grenze entfernt sein darf. «Es besteht dementsprechend ein gewisser Nachholbedarf.» Auch die gute Erreichbarkeit, das Wachstum der Luzerner Wirtschaft, der Fachkräftemangel und die zahlreicher werdenden internationalen Firmen dürften zur steigenden Zahl beigetragen haben. Buck relativiert allerdings, dass die Schweizer Grenzkantone noch immer wesentlich mehr auswärtige Arbeitskräfte haben. «Genf hat beispielsweise mehr als 150'000 Bewilligungen.» Was die Grenzgänger während der Pandemie betrifft, könne die stabile Zahl mit dem Bewilligungsverfahren zusammenhängen. Überjährige Bewilligungen würden vom kantonalen Amt für Migration mit einer fünfjährigen Gültigkeit ausgestellt.

Die Entwicklung der Grenzgänger ist für den KGL ein zweischneidiges Schwert, wie Direktor Gaudenz Zemp sagt. Einerseits erhöhe ein grösseres Einzugsgebiet die Chancen, gut qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Andererseits gebe es durch die weiten Strecken das Risiko, dass die Arbeitnehmer die Pendelei nicht lange mitmachen. Auch ökologisch mache das wenig Sinn. «Beim aktuellen Fachkräftemangel kann man aber meist nicht gross wählen und man ist froh, wenn man überhaupt eine geeignete Person findet.» Auch Wirtschaftsförderungsdirektor Ivan Buck sagt: «Aus kantonaler Sicht ist es interessant, wenn die Arbeitnehmenden im Kanton wohnen und hier Steuern zahlen und konsumieren und kurze Arbeitswege haben.» Zentral sei, dass die Arbeitgeber im Kanton die benötigten Arbeitskräfte finden, damit sie sich entwickeln können.

Unterschiedlichste Branchen ziehen Grenzgänger an

Anders als beim Geschlecht und der Herkunft gibt es bei den Branchen eine grosse Vielfalt. So arbeiten zum Beispiel 50 Grenzgänger im Gross- und 20 im Detailhandel, 28 Grenzgänger in Spitälern und Kliniken, 14 in Alters-, Pflege- und Behindertenheimen, 29 in der Arbeitskräftevermittlung, 30 stellen EDV-Geräte und Uhren her, 27 fertigen Maschinen und 58 Grenzgänger arbeiten auf dem Bau. Ebenfalls gefragt sind Jobs im Transport- und Lagerwesen (28 Grenzgänger), in der Rechts- und Steuerberatung (26 Grenzgänger) sowie in Architektur- und Ingenieurbüros (32).

Die Zahlen zeigen nicht nur, woher die Grenzgänger kommen und in welchen Branchen sie arbeiten, sondern auch in welchen Luzerner Gemeinden. Mit 221 Personen arbeitet genau jeder dritte Grenzgänger in der Stadt Luzern. 71 Personen nennen Emmen als Arbeitsort, 37 Sursee, 32 Buchrain, 25 Root und je 22 Reiden sowie Horw. Die sieben beliebtesten Arbeitsorte für Grenzgänger liegen damit an Autobahnen; fünf davon an der A2, der direkten Verbindung nach Deutschland. Dieselbe Autobahn dürften auch die 129 Franzosen nutzen, die im südlichen Elsass wohnen und im Kanton Luzern arbeiten.