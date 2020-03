Kommentar Trotz Coronakrise: Diese Luzerner Gemeinderatswahlen sind historisch und wertvoll Arbeit, Einkauf, Freizeit: Der Alltag ist wegen der akuten Pandemiewelle auf einen Minimalbetrieb reduziert. Die Gemeindewahlen im Kanton Luzern haben dennoch wie geplant stattfinden können - zum Glück! Krisen dürfen unser demokratisches System nicht zum Erliegen bringen. Jérôme Martinu, Chefredaktor 30.03.2020, 05.00 Uhr

Die Demokratie funktioniert auch in Krisenzeiten. Zumindest was Wahlen betrifft, hat die Pandemie auf die Mitbestimmung nur beschränkten Einfluss – und das ist auch richtig so. Trotz scharfer Einschränkungen im privaten und öffentlichen Alltag zur Eindämmung der viralen Folgen haben gestern 77 Luzerner Gemeinden gewählt, so wie am Sonntag zuvor der Kanton Schwyz.