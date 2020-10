Trotz schnellem Anstieg der Fallzahlen: Genügend Kapazitäten bei Luks und St. Anna Während etwa im Wallis der Spitaldirektor Alarm schlägt, scheinen im Kanton Luzern die Spitäler die Lage im Griff zu haben. Es gebe kaum Einschränkungen im regulären Betrieb, heisst es. Roman Hodel 26.10.2020, 21.14 Uhr

Höchste Alarmstufe gilt seit Montag beim Spital Wallis – erste Covid-Patienten mussten bereits vom Unter- ins Oberwallis verlegt werden. Der Spitaldirektor spricht von einer «besorgniserregenden Lage». Davon kann im Kanton Luzern noch nicht die Rede sein. «Wir stellen einen schnellen Anstieg der Fallzahlen fest, derzeit gibt es aber noch kaum Einschränkungen des regulären Spitalbetriebs und es sind genügend Kapazitäten vorhanden», schreibt die Medienstelle des Luzerner Kantonsspitals (Luks) – hier ein Blick in die Isolierungsstation:

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern,

5. März 2020)

Auch sei schwierig abzuschätzen, wie schnell sich das ändern könnte. Es hänge auch davon ab, wie gut sich die Bevölkerung an die vom Bund und dem Kanton kommunizierten Massnahmen halte und in diesem Zusammenhang von der Entwicklung im Bereich der Hospitalisierungen. «Wir sind aber so gut organisiert, das innert weniger Tage zusätzliche Kapazitäten für Coronapatienten bereitgestellt werden können», so die Luks-Medienstelle weiter.

Luks-Personal «zunehmend stark gefordert»

Das Luks-Personal sei zunehmend stark gefordert. Neben den steigenden Fallzahlen stelle insbesondere die hohe Testnachfrage eine Belastung dar. Aufgrund der allgemein hohen Fallzahlen in der Bevölkerung sei es zudem unumgänglich, dass sich auch einige der über 7000 Mitarbeitenden in Isolation oder Quarantäne begeben müssen, die sich im privaten Umfeld angesteckt haben oder privat engen Kontakt mit positiv getesteten Personen hatten. Wie viele dies aktuell sind, sagt das Luks nicht. Die Anzahl bewege sich derzeit aber in einem Bereich, in dem noch kaum Einschränkungen des regulären Spitalbetriebs am Luks nötig seien. Keine Angaben macht das Luks dazu, ob es in den letzten Tagen Covid-19-Patienten aus anderen Kantonen aufgenommen hat.

Ähnliche Auskünfte gibt es zurzeit bei der Hirslanden Klinik St. Anna:

keine Angaben zu allenfalls aus anderen Kantonen übernommenen Patienten. Und auch hier gilt: «Kaum Einschränkungen im Patientenbetrieb, aber die Situation gestaltet sich zunehmend anspruchsvoll», wie Sprecher Lukas Hadorn schreibt. Dafür sorgt nicht zuletzt der Umstand, dass Klinikmitarbeitende selbst von Covid-19-Neuinfektionen betroffen sind. Laut Hadorn sind diese Ausfälle jedoch noch zu bewältigen. Ob und wann es zu einer Ausnahmesituation komme, hänge von der weiteren Fallzahlenentwicklung ab. Er sagt:

«Wir sind darauf vorbereitet, unseren Betrieb und die Patientenplanung kurzfristig anzupassen – mit dem Ziel sicherzustellen, dass alle Notfallpatienten, inklusive Covid-Infizierte, adäquat behandelt werden können.»