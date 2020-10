Porträt TV-Auftritt: Das «Wort zum Sonntag» kommt auch aus der Zentralschweiz Pia Brüniger und Bernhard Waldmüller werden abwechselnd ihre Botschaften übers Fernsehen verkünden. Sandra Monika Ziegler 17.10.2020, 18.00 Uhr

Mit Pia Brüninger, Seelsorgerin am Luzerner Kantonsspital, und Bernhard Waldmüller, Pastoralraumleiter in Kriens, werden zwei Personen aus der Region die nächsten zwei Jahre auf SRF das «Wort zum Sonntag» halten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Oktober 2020)

Sie ist katholische Theologin und arbeitet in der Seelsorge und im Care Team am Kantonsspital Luzern, er ist Leiter Pastoralraum Katholische Kirche Kriens. Beide wurden vom Schweizer Fernsehen angefragt, ob sie die nächsten zwei Jahre das «Wort zum Sonntag» bestreiten. Beide haben zugesagt. Der erste Auftritt wird von Bernhard Waldmüller am 24. Oktober über den Bildschirm gehen. Pia Brüniger folgt eine Woche später.

SRF-Mediensprecherin Eva Wismer begründet die Wahl der beiden: «Es ist ein mehrstufiges Castingverfahren mit Kameratests und Seminartagen. SRF sucht Theologinnen und Theologen, die vor der Kamera authentisch wirken, gesellschaftlich interessiert und inhaltlich breit aufgestellt sind. Natürlich sind die Konfessionen ausgewogen vertreten und weil es eine Mundartsendung ist, wird auch hier nach einer gewissen Bandbreite gesucht. Pia Brüniger-von Moos und Bernhard Waldmüller erfüllen alle Voraussetzungen und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.»

Hundert Bibelsprüche

Pia Brüniger ist aktiv in der Spitalseelsorge. Zu ihrem Engagement beim «Wort zum Sonntag» sagt sie:

«Das war nicht das erste Mal, dass ich angefragt wurde. Doch jetzt hat es gepasst.»

Sehr motiviert habe sie dieses Mal ihr ehemaliger Chef Claudio Tomassini, Pastoralraumleiter in Sursee: «Er sagte: ‹Pia, mach mit! Ich werde dir hundert Bibelsprüche zitieren, die dich in deiner Entscheidung stützen!›» Alle hundert musste er nicht vorbringen. Pia Brüniger sagte ja und freut sich auf die neue Aufgabe.

Bei Bernhard Waldmüller reichte eine Anfrage: «Fernsehen ist ein neues Medium für mich, da lernt man viel, wenn man sich auf das Format einlässt.» Was die beiden bei ihrem ersten Auftritt für ein Thema wählen, lassen sie sich noch offen, wollen sie sich heute noch nicht festlegen.

In den Slums von Nairobi

Bernhard Waldmüller, Pastoralraumleiter in Kriens. Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Oktober 2020)

Während Brüniger Quereinsteigerin ist, war für Waldmüller die Berufswahl quasi vorgelebt. Denn Pfarrer und Priester hatte es bereits in der Familie. Und als er drei Monate in einem Slum von Nairobi bei seinem Onkel war, erlebte er hautnah, was Kirche bewirken kann.

Das motivierte ihn zum Theologiestudium. Seine erste Stelle in der Schweiz war als Pastoralassistent in Reiden, von da führte ihn sein beruflicher Weg nach Bern. Vor zwei Jahren kam er dann nach Kriens.

Pia Brüniger öffnete eigentlich einfach ein paar Meter weiter eine andere Türe. Denn zuerst machte sie im ehemaligen Postbetriebsgebäude hinter dem KKL eine Lehre bei der Post und 25 Jahre später studierte sie am selben Ort, im neu eröffneten Universitätsgebäude. Die ehemalige Pöstlerin wechselte vom Post- ins Unigebäude und studierte dort auf dem dritten Bildungsweg Theologie. Den Beruf als Seelsorgerin macht sie mit Haut und Haar:

«Mein Herz schlägt für Menschen.»

Das Format Wort zum Sonntag kennen beide. Angeschaut haben Sie die Sendung meist, wenn sie jemand kannten. Und werden Sie jetzt zu den Zentralschweizer Telepromis? Beide lachen. Obwohl die Sendung zu den ältesten Formaten des Schweizer Fernsehens gehört, vier Minuten dauert und durchschnittlich von an die 300'000 Personen geschaut wird, glauben sie auch weiterhin, ihr normales Leben weiterführen zu können.

Gibt es Vorgaben für ihre Themenwahl? Es gebe Richtlinien, so etwa vor Abstimmungen oder was Persönlichkeitsrechte anbelangt, aber generell seien sie frei in der Themenwahl. «Wir werden von der Redaktionsleitung unterstützt. Die sind erfahren und begleiten uns», erklärt Brüniger. Das gelte auch fürs Outfit. Buntkariert oder weite Blusen sind nicht TV-tauglich.

Keine Predigt, sondern Kommentar

Pia Brüninger, Seelsorgerin am Luzerner Kantonsspital.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 9. Oktober 2020)

Die Nervosität orten beide vor der Sendung. Hat man mal die Worte beisammen und die Kamera läuft, dann weiche die Nervosität. Speziell sei, dass frei gesprochen werde und auch kein Pult aufgestellt sei, an dem man sich halten könne. Allerdings kann man sich von einem Teleprompter unterstützen lassen und dort seinen Text ablesen.

Was beiden sehr wichtig ist: Es handle sich bei ihren Worten nicht um eine Predigt, sondern um einen Kommentar aus christlicher Sicht zum aktuellen Zeitgeschehen. Pia Brüniger: «Es darf nicht abgehoben sein, sondern nahe am Alltag, am Menschen.» Das sieht auch Waldmüller so:

«In den vier Minuten soll etwas hängen bleiben, ein Denkanstoss auf eine aktuelle Situation, eine Ansicht, die verwundert und neugierig macht auf mehr.»

Die Sendereihe «Wort zum Sonntag» wird auf SRF 1 jeweils am Samstag um 20 Uhr ausgestrahlt.