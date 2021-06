TV-Tipp Potzmusig ist zu Gast in Flüelen Die SRF-Sendung drehte für die Sendung am Samstag unter anderem auch in Uri mit dem Echo vom Poschtsack. 11.06.2021, 15.37 Uhr

Echo vom Poschtsack mit Florian Arnold und Flavio Gisler (Akkordeon), Carlo Buergi (Klavier) und Simon Arnold (Bass). PD

(nke) Die TV-Sendung Potzmusig von SRF dreht sich am Samstag, 12. Juni auch um den Kanton Uri. Moderator Nicolas Senn besucht in Flüelen das Echo vom Poschtsack mit Simon Arnold (Bass), Florian Arnold, Flavio Gisler (Handorgel) und Carlo Bürgi.

Dieser lud das Team von SRF kurzerhand in die Gartenbeiz des Restaurants Anker ein, das Bürgi seit etwas mehr als einer Woche führt. Wegen der Coronasituation fährt Nicolas Senn zurzeit durch die Schweiz und besucht Volksmusikanten bei sich zu Hause. Am Samstag sind ausserdem Gruppen von Giswil OW und Brig VS zu hören.

Hinweis

Die Sendung wird am 12. Juni um 18.40 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.