U20-Kolumne - Der Schein trügt

Der Schein trügt Über Begegnungen in einem Bus Leila Bossart 08.05.2022, 20.30 Uhr

«Wer ist dieser alte Mann, der sich dort an die Scheibe lehnt? Wie böse und aggressiv er aussieht! Bestimmt ist er total unfreundlich.» Diese Gedanken gingen durch den Kopf, als ich kürzlich am Morgen früh in den Schulbus stieg. Die urteilenden Worte lagen mir schon auf der Zunge, doch stopp! Weshalb urteile ich über jemanden, den ich nicht annähernd kenne? Warum schliesse ich aus einem Gesichtsausdruck direkt auf eine Charaktereigenschaft?