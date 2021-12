U20-Kolumne Vorweihnächtlicher Wahnsinn Warum tappen wir jedes Jahr vor den Festtagen in die Stressfalle? Jaëlle Küng 19.12.2021, 21.46 Uhr

Jaëlle Küng, 16, Kantonsschule Willisau. Bild: PD

Wir stecken mitten in der Weihnachtszeit. Frau und Herr Schweizer werden aufs Neue in die Falle des Weihnachtstresses tappen und dabei das letztjährige Ziel, die diesjährige Weihnachtszeit in allen Zügen zu geniessen, wiederum verdrängen.