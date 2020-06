Grundlage fehlt: Luzerner Regierung spricht sich gegen ein Verbot von Uber aus Die Luzerner Regierung will neue Regeln statt ein Verbot von Uber – zunächst wartet sie aber auf einen Bericht des Bundes. Roseline Troxler 09.06.2020

Seit Dezember 2019 kann auch in Luzern per App ein Uber bestellt werden. Bild: René Ruis/Keystone

Kurz die App öffnen, schauen, ob ein Uber-Wagen in der Nähe ist, und die Bestellung auslösen. Das ist in Luzern seit Dezember 2019 möglich. Doch die Kritik am Fahrdienst ist gross – nicht nur bei Taxifahrern: Uber biete Fahrten zu Dumpingpreisen an und zahle keine Sozialleistungen für die Fahrer, lauten die Vorwürfe.

Ein Verbot kennt bisher nur der Kanton Genf

SP-Präsident und Kantonsrat David Roth (Luzern) fordert ein Verbot des Fahrdienstes Uber. Ein entsprechendes Postulat hat er im Januar eingereicht. Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Sie beantragt die Ablehnung des Postulats. Die Regierung begründet:

«Ein Verbot gegenüber Uber Switzerland GmbH tangiert die verfassungsmässig garantierte Wirtschaftsfreiheit.»

Einschränkungen von Grundrechten würden einer gesetzlichen Grundlage bedürfen. Im Bundesrecht gebe es keine gesetzliche Grundlage für ein solches Verbot, gleiches gelte für das Luzerner Recht. Ein Verbot von Uber hat bisher nur der Kanton Genf ausgesprochen. Dieses basiere auf einer kantonalrechtlichen Bestimmung.

«Schutz der Arbeitnehmer hat keine Priorität»

David Roth ist enttäuscht über die Antwort und findet: «Es wäre an der Luzerner Regierung, die rechtlichen Grundlagen für ein Verbot zu schaffen. Aber ganz offensichtlich hat der Schutz der Arbeitnehmenden für die Regierung keine Priorität.»

Die Regierung führt in ihrer Stellungnahme zum Postulat indes aus, dass die Bedeutung von Plattformen wie Uber weiter zunehmen dürfte. Sie spreche sich daher «eher für Regeln statt Verbote aus». Ausserdem verfolge man die nationalen und kantonalen Entwicklungen. Der Bund sei derzeit daran, in einem Bericht die Vor- und Nachteile einer Flexibilisierung des Sozialversicherungsrechts zu prüfen. Der Bericht wurde zunächst Ende 2019 in Aussicht gestellt, aber wieder verschoben.

Uber sagte im vergangenen Dezember, dass es vor dem Start im Kanton Luzern den Austausch mit Stadt und Kanton gesucht habe. Anders klingt es beim Kanton. In der Antwort zu einer Anfrage von SP-Kantonsrat Marcel Budmiger (Luzern), in der es ebenso um den Fahrdienst geht, schreibt die Regierung: «Die Aufnahme der Tätigkeit von Uber im Dezember 2019 im Kanton Luzern war vorgängig nicht bekannt.»

Sind Uber-Fahrer Angestellte oder Selbstständige?

In der Anfrage stellt Budmiger zudem die Frage, wie der Kanton sicherstellt, dass Uber seinen Verpflichtungen als Arbeitgeber nachkommt. Dabei geht es etwa um Sozialversicherungsbeiträge. Die Regierung verweist an ein Verfahren im Kanton Zürich. Uber sieht sich lediglich als Vermittler und die Fahrer nicht als Angestellte. Anders die Suva und die Ausgleichskassen. Sie haben die in der Schweiz tätigen Uber-Fahrer als Arbeitnehmer der Uber Switzerland GmbH mit Sitz in Zürich qualifiziert. Die Sozialversicherungsanstalt (SVA) Zürich ordnete in der Folge die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen an, wie die Luzerner Regierung schreibt. Die Uber Switzerland GmbH focht die Entscheide der Suva und der SVA Zürich an. Die Beschwerde wurde gutgeheissen mit der Begründung, dass «ein Vertragsverhältnis lediglich zwischen den Fahrerinnen und Fahrern und der Uber International Holdig B.V. mit Sitz in Amsterdam» bestehe.

Der Fall ist beim Zürcher Sozialversicherungsgericht hängig

Gegen eine erneute Verfügung reichte Uber Switzerland wieder Beschwerde ein. Diese ist beim Zürcher Sozialversicherungsgericht hängig. Die Luzerner Regierung meint dazu: «Damit ist rechtlich noch nicht geklärt, dass die Uber-­Fahrerinnen und -Fahrer in der Schweiz Arbeitnehmende der Uber Switzerland GmbH sind.» Sobald dieser Punkt rechts­kräftig entschieden sei, werde das Sozialversicherungszentrum WAS, Ausgleichskasse Luzern, das Urteil umsetzen.

Für David Roth aber drängt die Zeit: Unterdessen seiUber auch mit einem Food-Kurierdienst in Luzern präsent. Roth betont:

Die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse sind eine Bedrohung für den gesamten Arbeitsmarkt.»

Wenn man das Modell bei Uber zulasse, würden schon bald zahlreiche Branchen davon betroffen sein. «Arbeitnehmende haben dann beispielsweise keinen Kündigungsschutz, keine Sozialversicherungen und tragen das unternehmerische Risiko. Eine Regierung, die diese Entwicklung nicht frühzeitig stoppt, handelt grobfahrlässig.»

Uber gibt keine Daten zu den Fahrten heraus

Luisa Elster von Uber Schweiz sagt zum Angebot in Luzern:

«Der Service wurde sehr gut angenommen und funktioniert mit einer hohen Verlässlichkeit.»

Reichweite und Verfügbarkeit hängen stets davon ab, wie viele Fahrer in diesem Moment mit der App unterwegs seien. Im Dezember war erst die Kategorie UberX verfügbar, nun werden auch die emissionsarmere Variante Uber Green und die teureren Optionen Black und Comfort angeboten. Zu den Fahrten oder der Anzahl Fahrer liefert das Unternehmen keine Angaben. «Lokalspezifische Kennzahlen oder Wachstumsraten können wir leider nicht publizieren.»