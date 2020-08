Porträt Udligenswiler Gemeindepräsident: Rückblick mit viel Genugtuung und ein wenig Unmut Thomas Rebsamen hat am 31. August seinen letzten Tag als Udligenswiler Gemeindepräsident. Vom Kanton fühlte er sich manchmal im Stich gelassen. Hugo Bischof 31.08.2020, 05.00 Uhr

Der zurücktretende Udligenswiler Gemeindepräsident Thomas Rebsamen. Bild: PD

Nach neuneinhalb Jahren als Udligenswiler Gemeindepräsident übergibt der 49-jährige Thomas Rebsamen (FDP) sein Amt jetzt an Florian Ulrich (37, ebenfalls FDP). Eine der wichtigsten Entwicklungen in seiner Amtszeit sei der Aufbau einer eigenen Pflegewohngruppe gewesen, sagt Rebsamen. Zudem sei die Neugestaltung des Dorfkerns auf gutem Weg. Mit dem Projekt Mitte, das politisch breit abgestützt ist, will Udligenswil unter anderem dem Überalterungstrend entgegentreten. Bis zu 70 neue Wohnungen sollen im Dorfzentrum entstehen. Vor allem auch Junge und Familien sollen hier wohnen können.